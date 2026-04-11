Bogotá mantiene y fortalece programas para víctimas y excombatientes en el marco del Acuerdo de Paz

La consejera de Paz y Reconciliación de Bogotá habló sobre la propuesta que mantiene la ciudad para la integración de víctimas y excombatientes. / Foto: Suministrada

La consejera de Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, explicó los avances de la capital en la implementación del Acuerdo de Paz, destacando el papel de la ciudad en la atención a víctimas y en los procesos de reincorporación de excombatientes.

Según la funcionaria, Bogotá ha mantenido un compromiso constante con este proceso desde la firma del acuerdo en 2016. “Independientemente de las alcaldías de turno, siempre ha existido un compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz”, afirmó.

Mercado también resaltó el impacto que tiene la ciudad como receptor de población afectada por el conflicto: “Bogotá puede recibir entre 20.000 y 30.000 víctimas nuevas al año”. Además, explicó que el Distrito ha desarrollado un sistema de atención que incluye ayuda humanitaria, acompañamiento psicosocial y orientación jurídica.

En ese sentido, detalló algunas de las medidas concretas para apoyar a quienes llegan a la ciudad. “Cada víctima que llega es recibida con las puertas abiertas (…) se le brinda una tarjeta de TransMilenio con 50 pasajes, alimentación, alojamiento y acceso a servicios”, explicó. De igual manera, los menores de edad son integrados al sistema educativo con cupos escolares y programas de alimentación.

En materia de reincorporación, la consejera subrayó la importancia de la inclusión económica. “Construimos una ruta para la inclusión económica y productiva de excombatientes. Consideramos que esa es la principal garantía de no repetición”, aseguró.

Finalmente, anunció que la administración trabaja en una política pública de integración local que permita reducir brechas. “Cerca del 70% de las víctimas que llegan deciden quedarse (…) queremos que puedan construir arraigo y sentirse parte de la ciudad”, concluyó.

Lea también: Alcaldía de Cota amplía plazos para beneficios tributarios: “se dará un respiro económico”