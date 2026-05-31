Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta y buscará la Presidencia proyectándose como outsider

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial. Foto: Colprensa-Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos que disputará la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta. La cita será el próximo 21 de junio.

De la Espriella es abogado, empresario y político. Nació en Bogotá, pero creció principalmente en Montería, departamento de Córdoba, por lo que se identifica profundamente con la región Caribe.

Puede leer: Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta en Colombia: resultados elecciones 2026

Sin embargo, ha vivido durante la última década en Estados Unidos, donde recibió la nacionalidad estadounidense; también está nacionalizado italiano.

Solo regresó al país con la intención de aspirar a la Presidencia de la República.

Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Además, en 2016 la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Derecho.

En 2002 fundó la firma penalista De La Espriella Lawyers Enterprise, desde donde ganó reconocimiento mediático con casos de alto impacto como el de David Murcia Guzmán, responsable de las pirámides de DMG, así como en procesos relacionados con violencia de género, como los de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely.

En 2007 fue uno de los abogados que participó en la defensa de jefes paramilitares, por lo que ha sido cuestionado por los hilos que lo unen con figuras como Salvatore Mancuso.

Entre 2013 y 2019 asumió quizá el caso más polémico de su carrera: fue abogado del empresario Álex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y señalado de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro.

Pero De la Espriella también ha dedicado parte de su carrera al sector empresarial. Ha impulsado negocios relacionados con ropa de lujo masculina, así como empresas en los sectores de licores y gastronomía.

A diferencia de otros candidatos, nunca ha ocupado un cargo público ni de elección popular. Precisamente, en esta contienda se ha posicionado como un “outsider” y llegó a rechazar el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales que buscaron acercarse a su campaña.

Fue a partir de agosto de 2025 cuando comenzó la recolección de firmas con su movimiento Defensores de la Patria, con el que logró cerca de 2 millones de firmas válidas, de las más de 5 millones que presentó para respaldar su candidatura.

Lea aquí: José Manuel Restrepo, el exministro que aspira a la Vicepresidencia junto a Abelardo de la Espriella

¿Qué propone Abelardo de la Espriella?

Entre sus principales propuestas ha sido tajante en materia de seguridad. Ha planteado renovar el sistema carcelario, endurecer la lucha contra las estructuras criminales, acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reducir el tamaño del Estado.

Ahora, Abelardo de la Espriella buscará llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.