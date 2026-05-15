Iván Cepeda y la ‘Seguridad Humana’: ¿Propone transformar la fuerza pública? Esto dice su plan

Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, es uno de los varios candidatos presidenciales que están a la víspera del próximo domingo, 31 de mayo, cuando Colombia elija a su próximo presidente y vicepresidente para el periodo de 2026 a 2030.

Así, dentro de los planes de gobierno propuestos por cada uno de los candidatos, uno de los puntos a los que se les da más relevancia en cada uno de ellos es el de la seguridad y cómo será el papel de la fuerza pública en este aspecto.

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En el caso de Iván Cepeda no fue la excepción, pues en su plan planteó lo llamado ‘Seguridad Humana’. En Caracol Radio le explicamos en qué consiste?

¿Qué es la ‘Seguridad Humana’ que propone el candidato Iván Cepeda?

Pues bien, en el programa de gobierno de Iván Cepeda se explica que la ‘Seguridad Humana’ es el “componente esencial” del mismo, en donde los ejes centrales son la misma población colombiana y, además, los mismos integrantes de la fuerza pública y las Fuerzas Militares.

Se explica allí mismo, y se reconoce, que Colombia atraviesa por una “crisis de seguridad” en varios regiones del país, entre ellas el Catatumbo, en Cauca, y el sur de Bolívar. Sin embargo, se resalta que esta es una “crisis estructural”.

De esta forma resaltan que la crisis está presente, según mencionan, no por culpa del Gobierno actual ni de la paz total, sino porque la violencia en Colombia ha sido prolongada en “tres ciclos que abarcan siete décadas”

Es así como Iván Cepeda propone implementar un modelo de ‘Seguridad Humana’ estructurado bajo seis acciones puntuales, dejando claro que ese modelo “tiene como uno de sus ejes esenciales la política social”.

¿Cuáles son las seis acciones que estructuran la ‘Seguridad Humana’ que propone Iván Cepeda?

El candidato Cepeda introduce explicando que la ‘Seguridad Humana’ no depende solamente del Estado o la fuerza militar y policial de Colombia, sino que también necesita de la participación social y ciudadana.

Subrayando, en esa línea, que “para proteger la vida y garantizar la seguridad en el campo y la ciudad, se requiere atender las causas sociales de la violencia y, en particular, eliminar la pobreza y superar la desigualdad”, siendo este un tipo de sinopsis de la ‘Seguridad Humana’.

De esta forma es que se plantean las seis acciones que estructuran el modelo, siendo estos:

Articulación de la ‘Seguridad Humana’ con la transformación y desarrollo territorial con enfoque social

Explican que la ‘Seguridad Humana’ deberá "ser un componente central de los pactos regionales ya existentes (Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo)“, sumados a los que, según dicen, se crearan en un hipotético gobierno.

Protección de territorios, comunidades y liderazgos

En esta acción, Cepeda plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana, el monitoreo participativo y las respuestas integradas frente a amenazas para prevenir determinadas acciones.

Adicionalmente, subrayaron que se impulsará la implementación del Acuerdo Paz de 2026, la creación de una Inteligencia Ambiental y el diálogo constante entre movilizaciones sociales y la fuerza pública.

Creación de una estrategia integral contra el homicidio para la protección de la vida

La base de esta acción, según explican, es actuar desde la prevención.

Protección a los comerciantes y pequeños empresarios contra el secuestro y la extorsión

Acá se le da un enfoque tecnológico, ya que se plantea que estos delitos han mutado a un accionar desde lo digital. Por ello, propone diseñar respuestas tecnológicas, rápidas y efectivas para la protección de esa población.

Atacar las finanzas del narcotráfico

Insisten en no atacar a los “eslabones débiles” de la cadena del narcotráfico, como el campesinado, sino perseguir a los “grandes capos” de esta coyuntura.

Y el último, lo que denominaron como “más bienestar y dignidad para integrantes de la fuerza pública”

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Realmente, en este aspecto, no es que desde la candidatura de Cepeda promuevan modificar la fuerza pública, sino agregar determinados beneficios como una ley de veteranos, una "nivelación salarial progresiva" y un “sistema de salud integral con monitoreo permanente de salud mental y prevención del suicidio”.

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