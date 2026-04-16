Petro a gerente del Banco de la República: “No insulte.. baje los ánimos contra el pueblo”

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y Gustavo Petro, pesidente de Colombia. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona)

No paran los enfrentamientos y las acusaciones del presidente Gustavo Petro contra el Banco de la República, por el incremento en las tasas de interés.

Frente a esto, el gerente del Banco le pidió al Gobierno que baje los ánimos y desescale el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República, al considerar que no le conviene a Colombia y se está fortaleciendo una campaña de descrédito hacia una entidad muy importante para la economía del país.

“Una campaña que perjudica, no al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate”, le dijo el gerente al presidente.

¿Qué le respondió Petro?

El presidente le respondió de la misma forma, pidiéndole que baje los ánimos contra el pueblo colombiano.

Además, le solicitó que coordine la política económica con el Gobierno, como ordena la constitución, y priorice el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y hacer crecer la riqueza nacional.