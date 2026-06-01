En Cali y el Valle, vuelve a ganar las elecciones el Pacto Histórico

El Valle del Cauca ratifica su respaldo electoral al Pacto Histórico. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Con el 100 % de las 5.168 mesas contabilizadas en Cali, los resultados del preconteo arrojaron 541.270 votos para el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, mientras que el aspirante Abelardo de la Espriella obtuvo en la ciudad 371.718 votos.

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En el Valle del Cauca, con el 100% de las 11.087 mesas contabilizadas, el candidato Iván Cepeda logró 1.119.914 votos, frente a los 710.909 alcanzados por Abelardo de la Espriella.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en el balance de las elecciones consideró que, además de celebrar los resultados hay que respetarlos.

Frente a la votación en el Valle del Cauca, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, alcanzó 118.541 votos en el departamento.