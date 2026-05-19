Supersalud anuncia más de 100 operativos sorpresa por presunta retención de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud puso en marcha el “Plan 100”, una estrategia con la que desplegará operativos de inspección y vigilancia en diferentes regiones del país para revisar cómo se está realizando la entrega de medicamentos a los pacientes y atender denuncias sobre retrasos o negativas en la dispensación.

El anuncio fue dado por el superintendente Daniel Quintero Calle, quien aseguró que la entidad ha encontrado casos en los que a los usuarios se les niegan medicamentos pese a que sí habría disponibilidad en algunos puntos de entrega.

“Ante los graves descubrimientos de acaparamiento de medicinas en dispensarios, donde le niegan la medicina a la gente y hemos encontrado que la medicina sí está, esta Superintendencia realizará un plan de choque”, afirmó el superintendente.

Supersalud advierte sanciones por negar medicamentos a pacientes

Según explicó la entidad, durante los próximos 10 días equipos territoriales recorrerán diferentes zonas del país para verificar directamente la situación que enfrentan miles de pacientes que denuncian dificultades para acceder a sus tratamientos.

Quintero Calle advirtió además que las entidades que incumplan con la entrega de medicamentos podrán ser investigadas y sancionadas conforme a la ley.

“Los medicamentos se tienen que entregar”, insistió el superintendente, al recalcar que el acceso oportuno a tratamientos y tecnologías en salud es un derecho fundamental.

La Supersalud aseguró que el “Plan 100” también busca fortalecer la presencia de la entidad en los territorios y aumentar los controles frente a prácticas que puedan limitar el acceso de los pacientes a sus medicinas.