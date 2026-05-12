El incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario agravó la situación humanitaria en Colombia

Bogotá

El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia revela que el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario agravó la situación humanitaria en nuestro país. Todos los indicadores aumentaron y algunos se duplicaron: El desplazamiento creció un 100%, el confinamiento un 99% y se registraron 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos.

En su informe anual se evidencian las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia que alcanzaron el nivel más grave de la última década. Este deterioro no se explica únicamente por la intensificación de las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil.

Frente al Informe anual sobre la situación humanitaria en nuestro país del 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron.

“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, señaló Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.

Las cifras que maneja la Cruz Roja Internacional

Según la Unidad para las Víctimas, al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas.

Ese mismo año, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, en su mayoría civiles. Además, documentó 308 nuevas desapariciones. Por su parte, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud relacionados con los conflictos armados.

En comparación con 2024, estos indicadores muestran un aumento generalizado en el número de personas afectadas, particularmente el desplazamiento tanto individual como masivo y en el confinamiento, cuyas cifras se duplicaron.