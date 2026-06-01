Este 31 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la jornada de elecciones presidenciales que se adelantó este domingo y aseguró no reconocer los resultados del preconteo electoral .

Cabe recordar que en esta primera vuelta el ganador fue Abelardo de la Espriella, que consiguió más de 10 millones de votos. El 21 de junio se dará la segunda vuelta contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, afirmó el jefe de Estado por medio de su cuenta de X.

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¿Por qué el presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados del preconteo electoral?

El mandatario de los colombianos explicó que no aceptó los resultados porque “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Y es que según afirmó Petro, en este momento “hay dos censos: el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”.

En esa línea, aseguró que “las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

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Así las cosas, Petro subrayó que, “conforme a la ley,” solo serán unos los “resultados vinculantes” que él como presidente aceptará: “Los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro:

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