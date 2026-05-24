Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Barranquilla desde el Gran Malecón del Río

Desde la explanada del Pabellón de Cristal en el Gran Malecón del Río, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó el cierre de su campaña política en Barranquilla junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en medio de una masiva asistencia de simpatizantes.

Durante el inicio del evento, De la Espriella pidió un minuto de silencio en memoria de Roger Devia y Fabián Cardona, colaboradores de su campaña asesinados en el departamento del Meta. El aspirante aseguró que el homenaje simboliza el rechazo a la violencia política y el respaldo a quienes trabajan en su proyecto político.

Cuestionó a políticos

En su discurso, el candidato lanzó fuertes cuestionamientos contra dirigentes tradicionales y aseguró que su movimiento busca apartarse de las prácticas políticas convencionales.

“Aquí no hay politiqueros, aquí no están Pulgar, ni Name, ni Torres”, expresó Abelardo de la Espriella durante su intervención en la explanada del Pabellón de Cristal.

Habló sobre Petro e Iván Cepeda

Asimismo, el aspirante presidencial se refirió al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencia Iván Cepeda.

“La dichosa potencia mundial de la vida se convirtió en la potencia mundial de la muerte. Petro, Cepeda, no hay peor traición a la vida que defraudar al pueblo que creyó en ustedes”, manifestó.

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Destacó a Barranquilla como modelo de gestión pública

Al cierre de su discurso, De la Espriella resaltó el desarrollo de Barranquilla y aseguró que la ciudad representa un ejemplo de administración pública eficiente que, según dijo, debería replicarse a nivel nacional.

“Este modelo de gestión pública de Barranquilla en mi gobierno se va a convertir en política nacional”, afirmó el candidato presidencial.

El evento concluyó con intervenciones musicales, arengas políticas y muestras de apoyo de sus seguidores.