“El exceso de gasto público de este gobierno tiene insostenible a Colombia”: José Manuel Restrepo

Manizales

El candidato vicepresidencial del movimiento Defensores por la patria, José Manuel Restrepo, aseguró desde Manizales que el déficit primario fiscal ha crecido 10 veces más debido al exceso de gasto público, lo que conlleva a que el país se endeude aún más.

“Hace dos años, el déficit primario fiscal era de 0,3 % negativo, ahora es del 3,5 % negativo, es decir, en este gobierno lo ha aumentado 10 veces en aumento de derroche de gasto público y un país que no tiene cómo financiar, se sobreendeuda, la deuda de los últimos tres años y medio ha crecido en más del 50 %, o sea $ 415 billones”.

Explica que para salir de ese panorama se debe apostar por la agroindustria, desarrollo de materia logística y turística, así como en economías digitales y exploraciones.

“Colombia no merece eso, necesita reactivar su economía con agroindustria, materia logística con desarrollo en turismo, con nuevas energías, servicios basados en conocimiento, volver a la minería, al sector de hidrocarburos y gas, con sector privado se crece y no como estamos ahora con un crecimiento pobrísimo catalogado en la posición 110 en más de 150 economías del mundo”.

¿Recibirán apoyos políticos en una eventual segunda vuelta?

Asevera que serán consecuentes de principio a fin, asegura que no se aliarán con ningún partido político tradicional, ya que junto al candidato De La Espriella, se identifican como una campaña de gente independiente.

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“No significa que no reconozcamos que hay políticos honestos e íntegros, pero se trata de tener una candidatura independiente de los partidos políticos y poderes económicos tradicionales, la campaña tiene claro que su prioridad es el pueblo colombiano”.

“La paz total es un fracaso”

De esa manera lo afirmó el ex ministro de Comercio, quien argumenta que el actual gobierno y el candidato Iván Cepeda terminaron en connivencia con los grupos criminales, por lo que “quieren darle continuidad a ese bodrio de la paz total”.

Manejo de peajes

Opina que el tema de los peajes se debe tratar con prudencia, ya que los peajes han encarecido el costo de vida en el Centro - Sur de Caldas produciendo un efecto negativo en el turismo y la competitividad. “En el escenario de cara al escenario actual, nosotros pretendemos buscar un mecanismo de extensión de concesión, siempre y cuando, haya inversión y equidad, porque no puede haber un peaje tras otro, hay que exigir a los concesionarios obras significativas; hay personas que aprovechan, políticamente, la ocasión para destruir lo construido”.

Aeropuerto del Café: prioridad comercial

El economista, explica que este proyecto es el paso a seguir que debe dar el departamento de Caldas, puesto que el actual aeropuerto no representa competitividad para Manizales, pese a la gran industria que posee. “Aerocafé motiva al desarrollo turístico del departamento, por eso toca acelerar, no pueden haber más demoras”.

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En su visita, la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella se reunió con académicos de la ciudad.