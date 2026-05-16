Paz Total: ¿Qué candidatos a la presidencia seguirán con la negociación y quiénes no?

La paz total se ha convertido en un parteaguas para la política colombiana en cuanto a la importancia de definir si se le dará o no continuidad a los diálogos con grupos al margen de la ley, una vez finalizado el mandato de Gustavo Petro.

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Es por ello que, en medio de la campaña electoral, esta política se ha convertido en un campo fértil para los enfrentamientos y las acusaciones mutuas entre quienes la defienden y aquellos que la acusan de ser la piedra angular de la crisis de seguridad en ciertas zonas del país.

Aunque no es difícil imaginar la postura de cada uno de los candidatos si se siguen las pistas de la geografía política, es clave revisar las posturas de las diferentes fórmulas para así comprender qué podría esperarle a los territorios de Colombia donde hoy las personas siguen subsistiendo bajo la lógica del conflicto armado.

¿Qué dicen los candidatos sobre la paz total?

La paz total se ha convertido en uno de los principales puntos a tratar en medio de la campaña presidencial y no podría ser de otra manera cuando, en medio de esta política, se discuten paralelamente situaciones apremiantes, como la implementación del acuerdo con las extintas Farc.

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Así las cosas, estas son algunas de las posturas que han expresado los candidatos a la presidencia sobre la paz total:

Iván Cepeda

El candidato oficialista Iván Cepeda es reconocido como uno de los principales gestores e impulsores de la paz total y en varias ocasiones ha defendido su desarrollo y continuidad.

“Quiero decir en esta plaza, que está llena de gente que ha trabajado por la paz, que nunca me arrepentiré de haber hecho posible que en Colombia se hubieran presentado diálogos y hechos de paz”, señaló durante un evento público en Bolívar.

Por otra parte, en entrevistas con medios de comunicación, Cepeda ha afirmado directamente que daría continuidad a la paz total, pero revisando varios aspectos de la misma en cuanto a la extensión de los diálogos y el respeto a la población civil en medio de las negociaciones.

“Diálogos eternos, discusiones que no tienen un propósito, que no llevan a resultados concretos, a mi modo de ver, el país ya ha visto de eso más de la cuenta. Llevamos con el ELN más de, mal contados, 30 años de negociación”, dijo el candidato a El Tiempo.

Abelardo de la Espriella

El candidato De La Espriella ha expresado reiteradamente su rechazo a la política de paz total y ha señalado, de manera tajante, que suspendería de inmediato cualquier diálogo en caso de ser elegido presidente de Colombia.

“Se desmovilizó un grupo de bandidos y hoy hay cuatro. Creemos en la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la república. El criminal que no se someta será dado de baja y si se somete será encarcelado”, aseguró De La Espriella en Dos Puntos de Caracol Radio.

El jurista ha recalcado que considera que el acuerdo de paz con las Farc es un proceso “fallido”, por lo cual no está interesado en avanzar con la implementación del mismo.

Paloma Valencia

La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró en diálogo con Vanessa de la Torre en Dos Puntos de Caracol Radio que una de sus primeras acciones será reactivar las órdenes de captura que fueron suspendidas en el marco de la paz total.

“El primer decreto que nosotros vamos a firmar es la reactivación de todas las órdenes de captura del ‘cartel’ de la paz total; los vamos a cazar como ratas, sobre todo a los que mataron a Miguel Uribe”, sentenció.

Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo proponen, en cambio, una ley de sometimiento que implica que los integrantes de grupos al margen de la ley purguen penas carcelarias por sus crímenes, sin importar la motivación política.

“Yo no distingo; para mí las guerrillas de izquierda, por más banderas que tengan, son igual de narcoterroristas que todos los demás, es la misma cosa, son hampones”, expresó.

Claudia López

La candidata centrista Claudia López aseguró en Caracol Radio que considera a la paz total una política fallida y “un fracaso absoluto” por parte del Gobierno, por el fortalecimiento de los grupos armados.

“La paz total no ha desmovilizado ni a un fusil, ni a un grupo armado, ni a un raponero. A nadie. En cambio, la Defensoría del Pueblo confirma que hoy los grupos armados ilegales tienen 27.000 criminales en armas. O sea, en vez de desmovilizarse, han aumentado, votan y coaccionan cómo votar”, señaló.

En ese sentido, Claudia López tampoco daría continuidad a los diálogos con grupos insurgentes, al menos no en la manera en la que están planteados en el marco de la paz total.

Sergio Fajardo

El candidato antioqueño es otro de los detractores de la política de paz total y ha llegado incluso a denominarla “caos total”.

“La paz total se ha convertido en un caos total. Yo creo que es visible la forma como han crecido los grupos ilegales; la presencia que se ha multiplicado por todo el territorio es impresionante y eso no lo habíamos visto nosotros en la historia reciente”, indicó Fajardo a la agencia EFE.

Así las cosas, para Fajardo no sería viable darle continuidad a los diálogos de paz total, sobre todo en cuanto a la suspensión de órdenes de captura de cabecillas, lo cual el político calificó de “irresponsabilidad” en conversación con Vanessa de la Torre en Dos Puntos.

Miguel Uribe Londoño

El candidato presidencial que asumió las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay, ha sido uno de los detractadores más ardientes de la política de paz total, llegando a responsabilizarla directamente por el magnicidio.

”La paz mató a Miguel. Ha matado a muchísimos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es que esos nombres que ponen de la paz total suenan muy bonitos, pero eso es más bien una paz fatal o una falsa paz total", sentenció al respecto en Sin Anestesia de La Luciérnaga.

Por lo tanto, Uribe Londoño tampoco daría continuidad a los diálogos con grupos armados.

Roy Barreras

Aunque fue uno de los principales impulsores de los diálogos de paz con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos que llevaron a la firma de los acuerdos de 2016, Roy Barreras ha sido crítico de la paz total.

Según Barreras, la paz total fue un “error” desde el mismo comienzo; sin embargo, dejó la puerta abierta para el desarrollo de diálogos, pero en condiciones diferentes a las actuales y excluyendo a quienes incurran en narcoterrorismo.

“Ese método fue un error desde el principio, lo digo hoy; claro que fracasó, pero eso no significa que no repitamos una cosa fundamental”, dijo, agregando que “solo un Estado fuerte es capaz de conducir o procesos de paz o de sometimiento a la justicia con la fuerza legítima del Estado. Hay que fortalecer el Estado”.

Óscar Mauricio Lizcano

Aunque hizo parte del gobierno como ministro de las TIC, Lizcano ha ventilado su ruptura con varias políticas de Gustavo Petro, entre ellas la paz total, la cual calificó como “fracaso” y señaló que suspendería para fortalecer la presencia estatal antes de retomar cualquier diálogo.

Sondra Macollins

La abogada aseguró en un debate en Señal Colombia que las víctimas del conflicto armado en Colombia no han tenido reparación y que la paz total ha aumentado el número de personas impactadas por la violencia en Colombia.

Santiago Botero

Aunque el candidato que se considera a sí mismo como un “outsider” de la política no tiene declaraciones extensas sobre la paz total, sus propuestas de gobierno permiten entrever una postura ajena a su continuidad.

En su plan de gobierno menciona que una de las fuentes de financiación para sus propuestas en materia de educación sería la suspensión de la paz total, que le cuesta al Estado “15 billones al año”, según sus cálculos.

Gustavo Matamoros

El general retirado aseguró en una entrevista que le pondría punto final a la paz total en un eventual gobierno y propone en cambio una ley de sometimiento para la reparación, entrega de rutas del narcotráfico y dejación de las armas.