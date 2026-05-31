Lotería de Boyacá HOY 30 de mayo 2026: vea los resultados y premios
Vea el sorteo y conozca los resultados del sorteo de este sábado, 30 de mayo, y descubra si es uno de los ganadores.
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo de 2026
Este sábado 30 de mayo se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:
El resultado del premio mayor del sorteo es:
Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio mayor: $15′000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000,000,000
- Premio Alegría: $400,000,000
- Premio Ilusión: $300,000,000
- Premios Esperanza: $100,000,000
- Premios Berraquera: $50,000,000
- Premios Optimismo: $20,000,000
- Premios Valentía: $10,000,000
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...