Lotería de Boyacá HOY 30 de mayo 2026: vea los resultados y premios

Lotería de Boyacá e imagen de referencia. Fotos: redes sociales Lotería de Boyacá y Getty Images

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Lea aquí: Lotería de Medellín: resultados del viernes 29 de mayo de 2026

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo de 2026

Este sábado 30 de mayo se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?