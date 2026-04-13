Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron su plan de gobierno: estas son sus propuestas

La formula a la Presidencia de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron oficialmente su plan de gobierno, llamado “Colombia Más Grande 2026”.

El plan incluye 111 puntos y diez ejes: seguridad, salud, energía, economía, lucha contra la corrupción, transformación social, formalización laboral, desarrollo territorial, protección ambiental y modernización del Estado.

Igualmente, desde la Universidad Minuto de Dios presentaron las que consideran son las cinco crisis a las que se enfrenta actualmente el país: seguridad, salud, energía, confianza institucional y corrupción.

Al respecto, la candidata Paloma Valencia aseguró: “La inseguridad es la primera bomba que tenemos que desactivar. Los colombianos no pueden seguir viviendo con miedo (...) vamos a tener una seguridad articulada con la justicia que no recicle violencia, sino que arrincone a los delincuentes para cerrar ciclos y restablecer la legalidad.

En materia de seguridad también aseguraron que van a “quitar la señal de celular en las cárceles, para evitar que sigan extorsionando a los colombianos”.

De otro lado, prometió que en los 100 primeros días de gobierno va a destrabar 10 millones de atenciones en salud. “Hay que remediar el sistema; por eso, inyectaremos $3 billones de manera inmediata para la entrega de medicamentos, vanos a sanear las finanzas y a mejorar las condiciones laborales del personal de la salud en todo el país”.

Entre los anuncios que hizo Juan Daniel Oviedo, dijo que impulsarán el fracking, pero “con responsabilidad ambiental, también con mucha innovación (…) ahí hay una gran oportunidad para que los jóvenes se vinculen al sector mineroenergético con técnicas de innovación”.