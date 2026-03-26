¿A qué hora juega la Selección Colombia hoy? Hora del partido amistoso contra Croacia

Luis Díaz pone a soñar a la Selección Colombia: “Voy a estar muy bien físicamente para el Mundial”. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

La Selección Colombia juega este jueves, 26 de marzo, ante Croacia su primer juego amistoso de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Con Luka Modric por un lado y James Rodríguez del otro, ambas selecciones disputarán su primer enfrentamiento en la historia, midiendo fuerzas de cara a la Copa del Mundo.

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¿A qué hora inicia el partido Colombia - Croacia?

A partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana, los seguidores de la Tricolor y los amantes del fútbol podrán conectarse con el juego.

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Posible alineación de Colombia ante Croacia

Arquero: Álvaro Montero

Álvaro Montero Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias Delanteros: James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba

¿Dónde se puede ver y escuchar el partido en Colombia?

Los colombianos e interesados en los partidos de la Selección Colombia pueden conectarse a la transmisión de Caracol Radio que, con todo su equipo deportivo, entregará todos los detalles, previa, narración y análisis del encuentro ante Croacia.

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El partido puede verse en televisión a través de Caracol TV y RCN TV, quienes son los dueños de los derechos de transmisión.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de James Rodríguez?

“El tema de los minutos jugados tiene que ver con cómo está físicamente, hizo una pretemporada y se lo ve muy bien, le faltan minutos de fútbol, sobre todo a James. Otros casos son distintos. Unos por lesión, o como el caso de Carrascal que ha jugado mucho y ahora alterna pero juega de 30 a 60 minutos, está en ritmo. ‘Juanfer’ volvió de una pequeña lesión pero está bien físicamente y son jugadores que son parte del proceso, que los conocemos, sabemos como es su recuperación y vuelta a la actividad”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras el juego con Croacia, la Tricolor se medirá ante Francia, bicampeona del mundo, el domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

Lista de convocados de Colombia para juegos ante Croacia y Francia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

– Minnesota United F. C. (USA) Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – InternacionalS.C.(BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – InternacionalS.C.(BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Ausencias:

Yerry Mina , zaguero del Cagliari.

, zaguero del Cagliari. Nelson Deossa , mediocampista del Real Betis.

, mediocampista del Real Betis. Jhon Jader Durán , delantero del Zenit de Rusia.

, delantero del Zenit de Rusia. Sebastián Villa, extremo de Independiente Rivadavia.

Novedades:

Juan David Cabal , jugador de la Juventus de Turín que puede ser defensor central o lateral.

, jugador de la Juventus de Turín que puede ser defensor central o lateral. Yerson Mosquera , defensor central de Wolverhampton.

, defensor central de Wolverhampton. Gustavo Puerta , centrocampista del Racing de Santander de la segunda división de España.

, centrocampista del Racing de Santander de la segunda división de España. Carlos ‘Tinito’ Gómez, atacante del Vasco da Gama.

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