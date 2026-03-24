La Selección Colombia está completa: Néstor Lorenzo ya cuenta con sus 26 convocados
Este martes se realizará el primer entrenamiento con el grupo completo, de cara al juego del jueves ante Croacia.
La Selección Colombia está completa, el director técnico Néstor Lorenzo ya cuenta con los 26 jugadores convocados para esta doble fecha de amistosos, en la cual estará enfrentándose a Croacia y Francia en suelo estadounidense.
Este lunes se completó la delegación del combinado nacional en Orlando, Florida, con la llegada de 10 jugadores.
Los últimos futbolistas en sumarse a la concentración fueron Carlos Andrés Gómez, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Jhon Lucumí, Luis Javier Suárez y Déiver Machado.
¿Cuándo juega la Selección Colombia?
Néstor Lorenzo tendrá dos días para trabajar con sus 26 jugadores convocados, previo a su primer partido amistoso. El jueves, a las 6:30PM (hora colombiana), la Selección Colombia se estará enfrentando a Croacia.
Colombia se estará desplazando a Washington luego de este compromiso, donde el próximo domingo 29 de marzo, a las 3:30PM (hora colombiana), se estará enfrentando a Francia, uno de los principales candidatos a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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¿Qué dijo Néstor Lorenzo?
El técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios presentes en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se refirió a su capitán, James Rodríguez, de quien aseguró se encuentra bien físicamente, pese a no contar con la regularidad esperada.
“James se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Así que vamos a verlo en estos días”, destacó Lorenzo sobre James.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...