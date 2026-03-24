La Selección Colombia está completa: Néstor Lorenzo ya cuenta con sus 26 convocados

Juan Fernando Quintero en su llegada a la Selección Colombia / Twitter: @FCFSeleccionCol.

La Selección Colombia está completa, el director técnico Néstor Lorenzo ya cuenta con los 26 jugadores convocados para esta doble fecha de amistosos, en la cual estará enfrentándose a Croacia y Francia en suelo estadounidense.

Este lunes se completó la delegación del combinado nacional en Orlando, Florida, con la llegada de 10 jugadores.

Los últimos futbolistas en sumarse a la concentración fueron Carlos Andrés Gómez, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Jhon Lucumí, Luis Javier Suárez y Déiver Machado.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo tendrá dos días para trabajar con sus 26 jugadores convocados, previo a su primer partido amistoso. El jueves, a las 6:30PM (hora colombiana), la Selección Colombia se estará enfrentando a Croacia.

Colombia se estará desplazando a Washington luego de este compromiso, donde el próximo domingo 29 de marzo, a las 3:30PM (hora colombiana), se estará enfrentando a Francia, uno de los principales candidatos a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo?

El técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios presentes en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se refirió a su capitán, James Rodríguez, de quien aseguró se encuentra bien físicamente, pese a no contar con la regularidad esperada.

“James se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Así que vamos a verlo en estos días”, destacó Lorenzo sobre James.