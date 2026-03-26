¿Cuáles son los mejores amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2026?
Además de los que Colombia enfrentará ante Croacia y Francia, hay más para disfrutar.
La fecha FIFA de marzo comienza y es casi un adelanto del Mundial 2026 por los partidos y las selecciones que se enfrentarán. Aunque todavía la resaca de la cancelación de la Finalissima sigue retumbando, hay muchos más encuentros de calidad para poder ver en estos días.
Colombia protagonizará dos duelos importantes en su camino al Estados Unidos, Canadá y México ante las selecciones de Croacia y Francia, el equipo de Néstor Lorenzo eligió a estos planteles para poder competir al máximo nivel y poder sacar una evaluación clara antes de llegar a la Copa del Mundo.
Dos selecciones poderosas que también se enfrentarán a la de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti que las tendrá como sparrings antes de comenzar la competencia oficial. Al contrario de Colombia, los auriverdes disputarán primero el partido ante los de Didier Deschamps.
¿Qué otros amistosos se jugarán en esta fecha FIFA?
Jueves 26 de marzo
Brasil vs. Francia 3:00 p.m. Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
Viernes 27 de marzo
Inglaterra vs. Uruguay 2:45 p.m. Wembley Stadium, Londres, Inglaterra
Países Bajos vs. Noruega 2:45 p.m. Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Holanda
Suiza vs. Alemania 2:45 p.m. St. Jakob Park, Basilea, Suiza
España vs. Serbia 3:00 p.m. Estadio de la Cerámica, Villarreal, España
Marruecos vs. Ecuador 3:15 p.m. Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España
Argentina vs. Mauritania 6:15 p.m. La Bombonera, Buienos Aires, Argentina
Sábado 28 de marzo
Corea del Sur vs. Costa de Marfil 9:00 a.m. Stadium MK, Milton Keynes, Inglaterra
Escocia vs. Japón 12:00 p.m. Hampden Park, Glasgow, Escocia
Estados Unidos vs. Bélgica 2:30 p.m. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia
México vs. Portugal 8:00 p.m. Estadio Banorte, Mexico City, México
Martes 31 de marzo
Noruega vs. Suiza 11:00 a.m. Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
Marruecos vs. Paraguay 1:00 p.m. Stade Bollaert-Delelis, Lens, Francia
Argelia vs. Uruguay 1:30 p.m. Allianz Stadium, Torino, Italia
Inglaterra vs. Japón 1:45 p.m. Wembley Stadium, Londres
Países Bajos vs. Ecuador 1:45 p.m. Philips Stadion, Eindhoven
España vs. Egipto 2:00 p.m. RCDE Stadium, Barcelona, España
Estados Unidos vs. Portugal 6:00 p.m. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia
Argentina vs. Zambia 6:15 p.m. La Bombonera, Buenos Aires
Brasil vs. Croacia 7:00 p.m. Camping World Stadium, Orlando
México vs. Bélgica 8:00 p.m. Soldier Field, Chicago