¿Cuáles son los mejores amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2026?

La fecha FIFA de marzo comienza y es casi un adelanto del Mundial 2026 por los partidos y las selecciones que se enfrentarán. Aunque todavía la resaca de la cancelación de la Finalissima sigue retumbando, hay muchos más encuentros de calidad para poder ver en estos días.

Colombia protagonizará dos duelos importantes en su camino al Estados Unidos, Canadá y México ante las selecciones de Croacia y Francia, el equipo de Néstor Lorenzo eligió a estos planteles para poder competir al máximo nivel y poder sacar una evaluación clara antes de llegar a la Copa del Mundo.

Dos selecciones poderosas que también se enfrentarán a la de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti que las tendrá como sparrings antes de comenzar la competencia oficial. Al contrario de Colombia, los auriverdes disputarán primero el partido ante los de Didier Deschamps.

¿Qué otros amistosos se jugarán en esta fecha FIFA?

Jueves 26 de marzo

Brasil vs. Francia 3:00 p.m. Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Viernes 27 de marzo

Inglaterra vs. Uruguay 2:45 p.m. Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

Países Bajos vs. Noruega 2:45 p.m. Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Holanda

Suiza vs. Alemania 2:45 p.m. St. Jakob Park, Basilea, Suiza

España vs. Serbia 3:00 p.m. Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Marruecos vs. Ecuador 3:15 p.m. Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Argentina vs. Mauritania 6:15 p.m. La Bombonera, Buienos Aires, Argentina

Sábado 28 de marzo

Corea del Sur vs. Costa de Marfil 9:00 a.m. Stadium MK, Milton Keynes, Inglaterra

Escocia vs. Japón 12:00 p.m. Hampden Park, Glasgow, Escocia

Estados Unidos vs. Bélgica 2:30 p.m. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

México vs. Portugal 8:00 p.m. Estadio Banorte, Mexico City, México

Martes 31 de marzo

Noruega vs. Suiza 11:00 a.m. Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Marruecos vs. Paraguay 1:00 p.m. Stade Bollaert-Delelis, Lens, Francia

Argelia vs. Uruguay 1:30 p.m. Allianz Stadium, Torino, Italia

Inglaterra vs. Japón 1:45 p.m. Wembley Stadium, Londres

Países Bajos vs. Ecuador 1:45 p.m. Philips Stadion, Eindhoven

España vs. Egipto 2:00 p.m. RCDE Stadium, Barcelona, España

Estados Unidos vs. Portugal 6:00 p.m. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Argentina vs. Zambia 6:15 p.m. La Bombonera, Buenos Aires

Brasil vs. Croacia 7:00 p.m. Camping World Stadium, Orlando

México vs. Bélgica 8:00 p.m. Soldier Field, Chicago