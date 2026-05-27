🔴 EN VIVO Crystal Palace, con Muñoz y Lerma, por la final de Conference League vs. Rayo Vallecano
Los colombianos buscan seguir haciendo historia en el equpo inglés, con miras a conseguir su tercer título.
Crystal Palace vuelve a tener un encuentro con la historia este miércoles por la final de la Conference League, el campeonato de tercer nivel en Europa. El cuadro inglés llegó a la final tras eliminar al Shaktar Donetsk de Ucrania en semifinales y por el título se medirá ante el Rayo Vallecano de España.
Se trata de una definición atípica entre dos clubes que no tienen ningún trofeo a nivel internacional, pero que buscarán la gloria en este campeonato. El juego será en Leipzig, Alemania.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren seguir dejando escrito su nombre con letras doradas en la institución, pues han sido piezas clave en la obtención de los campeonatos como la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra.
Siga acá el minuto a minuto de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano
Oportunidad clara del Crystal
Mitchell cabecea mal y pierde una oportunidad clarísima.
Para el Crystal Palace
Adam Warthon
Partido detenido
Fue avisado el juéz central por el portero Batalla que hubo una emergencia médica en las gradas de lRayo Vallecano.
La defensa del Rayo se ve encerrada en su área, sin embargo los delanteros están listos para la contra , ya que el Crystal juega con la línes defensiva muy adelantada para ejercer presión en el medio campo.
Para el Rayo
Isi Palazón es amonestado por cortar un ataque del equipo inglés.
Tiro de esquina a favor del Rayo, aprovechan la velocidad del lateral Rumano Ratiu para ganarle la espalda a los centrales del conjunto inglés.
Peligrosa falta en contra golpe
Crystal Palace reclama roja por ser falta a último hobre de Ciss sobre el centro campista Kamada.
Primeros tiros de esquina
El Crystal Palace busca la pelota parada como su mejor arma para quebrar el arco del Rayo.
Gran asistencia de Muñoz para el enganche de Sarr dentro del área , remata pero termina pegando en un defensor y el rebote a placer para el portero Batalla.
El conjunto español busca los centro pero sale bien el portero Henderson, el Crystal sede un poco la posesión.
El conjunto inglés opta por control de balón a primer toque para llegar al área rival, el Rayo Vallecano prefiere esperar y forzar el error del contrario.
Inicia el partido
Ya rueda el balón
¡Salen los equipos a la cancha!
Todo preparado para la final de la Conference League
Reconocimiento para Daniel Muñoz
Inicia la ceremonia de clausura de la Conference League
Lerma y Muñoz, por más gloria
Sus nombres ya están en la historia del equipo inglés, tras haber logrado la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra
El XI del Rayo Vallecano
Muñoz, titular en Palace; Lerma, suplente
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Conference League Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania!