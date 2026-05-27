🔴 EN VIVO Crystal Palace, con Muñoz y Lerma, por la final de Conference League vs. Rayo Vallecano

Crystal Palace vuelve a tener un encuentro con la historia este miércoles por la final de la Conference League, el campeonato de tercer nivel en Europa. El cuadro inglés llegó a la final tras eliminar al Shaktar Donetsk de Ucrania en semifinales y por el título se medirá ante el Rayo Vallecano de España.

Se trata de una definición atípica entre dos clubes que no tienen ningún trofeo a nivel internacional, pero que buscarán la gloria en este campeonato. El juego será en Leipzig, Alemania.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren seguir dejando escrito su nombre con letras doradas en la institución, pues han sido piezas clave en la obtención de los campeonatos como la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra.

Siga acá el minuto a minuto de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano