Llegó el Capitán: James Rodríguez se unió a la concentración de la Selección Colombia en Orlando

James Rodríguez ya se unió a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos. El volante arribó, luego de disputar el compromiso de la fecha 5 de la MLS con Minnesota, que terminó igualado 0-0 frente a Seattle Sounders.

Tras finalizar el encuentro, el capitán de la Selección emprendió viaje de inmediato hacia la ciudad de Orlando, donde el equipo nacional adelanta su preparación para los próximos compromisos internacionales.

Le puede interesar: Selección Colombia: James lidera la nómina de convocados para amistosos ante Croacia y Francia

James llega a esta convocatoria con poco ritmo de competencia, ya que solo ha disputado 39 minutos desde su último partido con la Selección Colombia, el pasado 19 de noviembre. En aquel juego, el volante disputó los 90 minutos en la victoria 3-0 frente a Australia, donde además abrió el marcador desde el punto penalti.

Estos minutos recientes se reparten en los dos partidos que ha jugado con Minnesota en la MLS, en los que ha comenzado a sumar rodaje tras su regreso a la actividad.

Con la llegada de James, la Selección continúa completando su grupo de convocados. A la concentración ya se han unido jugadores como: Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Yerson Mosquera, Johan Mojica, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Luis Díaz, Jhon Arias, David Cabal, Richard Ríos y Gustavo Puerta.

Le puede interesar: Francia podría perder una de sus figuras para amistoso ante la Selección Colombia

Colombia sigue tomando forma de cara a sus próximos retos, con la expectativa puesta en el liderazgo de James y su capacidad para marcar diferencia en el frente de ataque.

Así llegó James a la concentración