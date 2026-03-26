Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas
Los diferentes países estrenarán indumentaria durante el certamen internacional.
La Copa del Mundo 2026 está próxima a comenzar y las diferentes selecciones, junto a sus respectivas marcas, han aprovechado la coyuntura para dar a concer las indumentarias que utilizarán en el certamen internacional, bien sea como primera o segunda equipación.
Repase a continuación las camisetas que fueron lanzadas en las últimas semanas y se robaron el corazón de los aficionados alrededor del mundo.
Colombia
Alemania
Argentina
Brasil
Bélgica
Croacia
Egipto
España
Estados Unidos
Francia
Inglaterra
Japón
Marruecos
México
Noruega
Países Bajos
Paraguay
Portugal
Senegal
Suiza
Uruguay
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...