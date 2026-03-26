Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 mar 2026 Actualizado 13:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas

Los diferentes países estrenarán indumentaria durante el certamen internacional.

Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas / FCF

Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas / FCF

Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas / FCF

La Copa del Mundo 2026 está próxima a comenzar y las diferentes selecciones, junto a sus respectivas marcas, han aprovechado la coyuntura para dar a concer las indumentarias que utilizarán en el certamen internacional, bien sea como primera o segunda equipación.

Repase a continuación las camisetas que fueron lanzadas en las últimas semanas y se robaron el corazón de los aficionados alrededor del mundo.

Colombia

Alemania

Argentina

Brasil

Bélgica

Croacia

Egipto

España

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

Japón

Marruecos

México

Noruega

Países Bajos

Paraguay

Portugal

Senegal

Suiza

Uruguay

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir