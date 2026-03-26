Mundial 2026: repase acá las nuevas camisetas de las diferentes selecciones clasificadas

La Copa del Mundo 2026 está próxima a comenzar y las diferentes selecciones, junto a sus respectivas marcas, han aprovechado la coyuntura para dar a concer las indumentarias que utilizarán en el certamen internacional, bien sea como primera o segunda equipación.

Repase a continuación las camisetas que fueron lanzadas en las últimas semanas y se robaron el corazón de los aficionados alrededor del mundo.

Colombia

Alemania

Argentina

Brasil

Bélgica

Croacia

Egipto

España

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

Japón

Marruecos

México

Noruega

Países Bajos

Paraguay

Portugal

Senegal

Suiza

Uruguay