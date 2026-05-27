El Termómetro de la Ruta Mundial: vote aquí

Se acerca una de las competencias de selecciones nacionales más esperadas por los fanáticos del fútbol en todo el mundo y, luego de que Néstor Lorenzo anunciara la lista de jugadores convocados, Colombia está lista para enfrentar a sus rivales.

Por esa razón, en Caracol Radio abrimos una encuesta definitiva para determinar, con análisis y pasión, qué tan lejos puede llegar el equipo colombiano en esta competición. Se trata del ‘Termómetro de la Ruta Mundial’, un espacio que estará habilitado durante 48 horas para definir cómo queremos que le vaya a nuestro país.

¿Cómo votar y conocer los resultados?

Para participar de la encuesta, únicamente deberá dar clic en el botón ‘Participar ahora’, que encontrará en la parte inferior de este artículo. Posteriormente, podrá elegir su predicción, su voto quedará registrado y, una vez hecho esto, le aparecerá el balance del sondeo, donde conocerá la votación general.

A su vez, se transmitirán boletines especiales en la programación deportiva de Caracol Radio, Dos Puntos, La Luciérnaga y la plataforma de AS, entre el 27 y el 29 de mayo, para conocer los resultados y el análisis de los panelistas.

¿Cuál es su predicción?