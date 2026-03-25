Selección Colombia, a la expectativa de su último rival en el Mundial: Días, horas y cómo se define

La Selección Colombia durante su último amistoso ante Australia (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Semana de definición para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en los próximos días se conocerán las últimas seis selecciones clasificadas al certamen, todas llegarán a través del Repechaje.

En total, serán cuatro países que avancen desde la repesca europea y dos selecciones que hagan lo propio desde el llamado Repechaje Intercontinental, ya sea un sudamericano más, un asiático, un equipo de la Concacaf, un africano o, incluso, un neozelandés.

Selección Colombia, a la expectativa

Una de las plazas que falta por definirse es del Grupo K, zona en la que ya se encuentra la Selección Colombia, junto a Portugal y a Uzbekistán. El último rival de este grupo llegará desde el Repechaje Intercontinental, una de las novedades que tiene la Copa del Mundo en este nuevo formato de 48 selecciones.

Esta repesca la disputan seis selecciones de cinco distintas Confederaciones. Todo el torneo se lleva a cabo en México, disputándose en México, entre las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Teniendo en cuenta el Ranking FIFA de los seis participantes, se determinó si eran cabeza de serie, lo que les garantizaba avanzar directamente al partido de definición, o deberían iniciar el torneo desde la primera ronda, jugando un partido extra.

Posible rival de Colombia

Los tres posibles rivales de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026 son: Congo (África), Jamaica (Concacaf) y Nueva Caledonia (Oceanía).

Jamaica se estará enfrentando a Nueva Caledonia y el ganador de dicho partido disputará una especie de final ante el Congo.

Los partidos se jugarán así

Jueves 25 de enero

[5:00PM] Bolivia Vs. Surinam

[10:00PM] Nueva Caledonia Vs. Jamaica

Martes 31 de enero

[4:00PM] Congo Vs. ****

[10:00PM] Irak Vs. ****