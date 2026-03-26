Crystal Palace quiere juntar a figura de Selección Colombia con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Mientras la Selección Colombia adelanta trabajos pensando en sus duelos amistosos ante Croacia y Francia, los diferentes clubes analizan posibles ventas o incorporaciones de cara al mercado de fichajes veraniego, momento justo en el que los futbolistas se valorizan por cuenta de la Copa del Mundo.

Justamente, en las últimas horas, la prensa italiana informó que el Crystal Palace estaría interesado en adquirir una promesa colombiana para reforzar su zaga defensiva y de paso potenciar una nómina que ya cuenta con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

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Crystal Palace quiere a una figura de la Selección Colombia

Según informó Tuttosport, la Juventus puso en su lista de transferibles al defensor Juan David Cabal y el Crystal Palace estaría intersado en hacerse con los servicios del jugador de 25 años.

El objetivo del cuadro italiano, según detalla el citado medio, pasa por una renovación completa de la plantilla, teniendo en cuenta los flojos resultados recientes en materia deportiva, entre los que destaca la eliminación en play-offs de Champions League o la goleada sufrida en cuartos de final de la Copa Italia.

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Aunque Cabal tiene contrato hasta 2029, la direcitva juventina no vería con malos ojos venderlo por un precio razonable o dado el caso cederlo. Es preciso recordar que en dos temporadas como bianconero acumula 28 partidos disputados con dos goles y dos asistencias.

Frente a esto, aparecen como interesados el ya mencionado Palace y el Fulham. Aunque se advierte que el cuadro que tiene en sus filas a Muñoz y Lerma "ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo“. Habrá que esperar...

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