Novedades y ausencias en convocatoria de Selección Colombia

En la lista del entrenador del equipo nacional hay pocas novedades y, también, pocas ausencias. Están los de siempre, James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, Camilo Vargas, Juanfer Quintero, Jhon Arias. Pero faltó, por ejemplo, uno de los habituales como Yerry Mina.

Mina tuvo acción este fin de semana con su equipo, el Cagliari de Italia en la derrota 3-0 ante Pisa. El entrenador del equipo, Fabio Pisacane, indicó que el colombiano no tuvo ninguna lesión, “no hay problemas físicos, solo una decisión técnica”.

Novedades de la Selección Colombia para los amistosos

Néstor Lorenzo llamó como novedades a Juan David Cabal, defensor central de la Juventus, quien se abre paso como una de las caras nuevas en la zaga. A su vez, también destaca el llamado de Yerson Mosquera, central del Wolverhampton Wanderers, consolidando una renovación en la línea defensiva. En el mediocampo, aparece Gustavo Puerta como una apuesta interesante por su proyección y dinámica, mientras que en la delantera se suma Carlos Gómez, actualmente en el Vasco da Gama, aportando velocidad y desequilibrio en el frente de ataque.

Ausencias de la Selección Colombia para los amistosos

Por otro lado, entre las ausencias más llamativas se encuentra la de Yerry Mina, defensor del Cagliari, quien no fue tenido en cuenta para esta convocatoria. En el mediocampo sorprende la no inclusión de Nelson Deossa, jugador del Real Betis, pese a su buen momento. En la zona ofensiva, resaltan las ausencias de Jhon Jáder Durán, delantero del Zenit de San Petersburgo, así como la del especulado Sebastián Villa, extremo del Independiente Rivadavia, quien finalmente no hizo parte de la lista definitiva.

Estos son los 26 jugadores convocados:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – InternacionalS.C.(BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – InternacionalS.C.(BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

La Selección Colombia se concentrará en Orlando del 21 al 26 de marzo, donde enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium, y luego viajará a Washington D.C. para medirse ante Francia en su segundo compromiso de la fecha FIFA.