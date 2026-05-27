Cucho Hernández luego de ser convocado al Mundial: “Ganas de hacer historia con mi país”

Juan Camilo Hernández recibió el llamado de Néstor Lorenzo para integrar la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El delantero del Real Betis se unió este martes por la noche a la concentración del combinado nacional en Bogotá y ya son 11 los futbolistas que trabajan bajo las órdenes del estratega argentino de cara al inicio de la preparación mundialista.

Tras confirmarse su presencia en la convocatoria, el atacante colombiano compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, recordando todo el camino recorrido para cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.

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“Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempeñado para poder lograr este sueño”.

El delantero también destacó la importancia que tiene vestir la camiseta de Colombia y lo especial que significa hacerlo en un Mundial.

“Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un Mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país”.

Finalmente, el Cucho agradeció a todas las personas que hicieron parte de su proceso y aseguró que todavía quedan muchos objetivos por cumplir con la selección nacional.

“A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer”.

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El atacante colombiano ha jugado con la Selección Colombia 7 partidos y ha marcado 2 goles que fue en su debut con la tricolor.