Mundial 2026: ¿En qué va la boletería y cómo comprar boletas?

La FIFA definió el proceso de venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, a través de varias fases escalonadas antes de llegar a la instancia final.

Inicialmente, se habilitaron tres etapas de preventa. La primera fue el “Sorteo preferente de Visa”, cuyo período de inscripción se desarrolló entre el 10 y el 19 de septiembre de 2025.

Posteriormente, se llevó a cabo el “Sorteo anticipado”, entre el 27 y el 31 de octubre del mismo año. La tercera fase correspondió al “Sorteo aleatorio”, que estuvo disponible desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.

Con estas etapas, la FIFA anunció la apertura de la última instancia del proceso: la “Fase de venta de última hora”, que comenzará a inicios de abril. A diferencia de las fases anteriores, en esta etapa los boletos no se asignarán mediante sorteos, sino que estarán disponibles por orden de llegada.

Durante este período, las compras se realizarán en tiempo real y estarán sujetas a la disponibilidad de entradas. Cada transacción que se complete con éxito será confirmada de manera inmediata al solicitante, lo que convierte esta fase en la última oportunidad para que los aficionados aseguren su presencia en el evento deportivo más importante del mundo.

Aclaración de la FIFA sobre los documentos para viajar

“No es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para solicitar una visa, y obtenerla no garantiza la compra ni la asignación de un boleto para Copa Mundial de la FIFA 2026. Puedes solicitar una visa en cualquier momento, sin importar en qué fase se encuentre el proceso de venta de boletos. Es tu responsabilidad entender la documentación y los requisitos médicos necesarios para ingresar a los países sede” - FIFA

Denuncias por los precios de las entradas

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) presentó una denuncia formal contra la FIFA por el elevado costo de las entradas para la Copa del Mundo 2026, cuyos precios habrían aumentado hasta en un 600 % en comparación con la edición del Mundial Catar 2022.

La acción fue interpuesta junto a Euroconsumers ante la Comisión Europea, argumentando que el ente rector del fútbol mundial habría “abusado de su posición de monopolio” en la comercialización de la boletería.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en los precios de la final, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium. Según los demandantes, las entradas más económicas para ese compromiso alcanzan los 4.185 dólares, una cifra que representa un aumento desproporcionado frente a la edición anterior, siendo hasta “siete veces más” costosas que en Catar 2022.

Además, las organizaciones compararon estos valores con otros torneos recientes, como la Eurocopa 2024, donde los boletos más baratos para la final tenían un costo cercano a los 95 euros (alrededor de 100 dólares), lo que evidencia una brecha considerable.

Tanto FSE como Euroconsumers sostienen que esta política de precios afecta directamente a los aficionados y vulnera principios del derecho europeo de la competencia, abriendo un nuevo frente legal para la FIFA a pocos meses del inicio de un Mundial que ya genera polémica fuera de las canchas.