Luis Díaz no guarda la emoción por jugar su primer Mundial: “Es el sueño más grandes de mi vida”

Luis Díaz llegará al Mundial 2026 atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El extremo colombiano afrontará la cita más importante del fútbol mundial luego de conquistar la Bundesliga y la DFB-Pokal junto al Bayern Munich, siendo además una de las grandes figuras del conjunto bávaro durante la temporada.

El guajiro firmó una campaña sobresaliente en Alemania, disputando 54 partidos oficiales en los que anotó 26 goles y aportó 19 asistencias, números que lo consolidaron como uno de los futbolistas más determinantes del club alemán.

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Antes de viajar a Colombia para unirse a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá, previo al compromiso frente a Costa Rica, Luis Díaz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresando la emoción que siente por disputar su primera Copa del Mundo.

“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país”.

El atacante también agradeció a su familia, a las personas que lo apoyaron desde sus inicios y aseguró que dejará todo por la camiseta de Colombia durante el torneo.

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“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final”.

Luis Díaz afrontará su primera Copa del Mundo con un importante recorrido en la Tricolor. Hasta el momento, acumula 72 partidos disputados, registrando 21 goles: 10 en Eliminatorias Sudamericanas, 6 en Copa América y 5 en amistosos. además de marcar también ha asistido en seis ocasiones.