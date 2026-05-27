Todos los colombianos que conquistaron títulos europeos internacionales

La conquista del Crystal Palace en la UEFA Conference League no solo significó el primer trofeo internacional en la historia del club inglés, sino también un nuevo capítulo dorado para el fútbol colombiano. Los nombres de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quedaron grabados en Europa tras convertirse en campeones continentales y sumarse a la selecta lista de futbolistas colombianos que han levantado títulos UEFA.

La competición más importante del continente, la UEFA Champions League , también ha tenido presencia colombiana en lo más alto. Uno de los casos más recordados es el de James Rodríguez, quien fue campeón con el Real Madrid en la temporads 2016-17, formando parte de una de las épocas más exitosas del club español. Antes de él, Iván Ramiro Córdoba ya había hecho historia con el Inter Milan al conquistar la Champions en la campaña 2009-10 bajo el mando de José Mourinho.

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Sin embargo, el torneo europeo donde más colombianos han brillado históricamente ha sido la UEFA Europa League . Allí sobresale especialmente Radamel Falcao García, quien fue bicampeón y figura absoluta con el FC Porto y el Atlético de Madrid. El delantero samario dejó actuaciones memorables y se consolidó como uno de los mejores atacantes del continente durante esos años.

Otro nombre histórico es el de Carlos Bacca, quien logró levantar el trofeo en tres oportunidades: dos veces con el Sevilla FC y una más con el Villarreal CF. También aparecen figuras recordadas como Faustino Asprilla, campeón en dos ocasiones con el Parma Calcio, y Luis Amaranto Perea, quien celebró dos títulos con el Atlético de Madrid.

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La lista de campeones colombianos en la Europa League también incluye nuevamente a James Rodríguez y a Fredy Guarín, quienes hicieron parte del histórico Porto campeón de la temporada 2010-11. Más recientemente, Rafael Santos Borré logró conquistar el torneo con el Eintracht Frankfurt en la campaña 2021-22.