Kylian Mbappé envía claro mensaje a la Selección Colombia, previo al partido amistoso

Kylian Mbappé se alista para los duelos amistosos que afrontará con la Selección de Francia en la Fecha FIFA del mes de marzo. La subcampeona del mundo se medirá con Brasil y más adelante lo hará frente a la Selección Colombia.

Precisamente, en la previa de estos duelos, el astro del Real Madrid habló ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. Inicialmente aclaró que los rumores sobre un supuesto diagnóstico errado de parte del cuerpo médico del Real Madrid sobre su esguince de rodilla son completamente falsos; por otro lado, advirtió a sus rivales de turno que se encuentra al 100% para juga.

Le puede interesar: Selección Colombia, a la expectativa de su último rival en el Mundial: Días, horas y cómo se define

“La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta”, afirmó este miércoles 25 de marzo Mbappé, en una conferencia realizada en Boston (Estados Unidos).

El jugador reconoció, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber sabido dar información sobre su estado físico: “Cuando no comunicas, se generan interpretaciones”.

“Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)“, subrayó.

Lea también acá: La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo?

Kylian Mbappé envía claro mensaje a la Selección Colombia y la Selección de Brasil

Kylian Mbappé también le restó importancia a su lesión, sufrida a finales de diciembre, y aseguró que no siente arrepentimiento. “Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano”, señaló.

En este orden de ideas le advirtió a sus rivales de turno (Brasil y Clombia) que se siente plenamente recuperado y listo para volver a competir, destacando que actualmente se encuentra “en forma y con buena salud” de cara al encuentro de este jueves en Boston.

Entérese de: Luis Suárez y la Premier League: “Estoy enfocado en mi club y la Selección”