¿Cuándo es el partido de Colombia-Croacia? Fecha y hora del próximo partido amistoso de la Tricolor

Con partidos amistosos ante Croacia y Francia, la Selección Colombia inició su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que enfrentará en la fase de grupos a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a Uzbekistán y un rival que saldrá del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán el primer juego amistoso ante la Croacia de Luka Modric, un equipo que ha tenido destacadas participaciones en los últimos dos mundiales, llegando en el de 2018 a la final del mundo que terminó perdiendo ante Francia.

¿Cuándo juega Colombia ante Croacia?

El encuentro amistoso entre la Tricolor y Croacia se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Colombia vs. Francia: fecha y hora

El segundo juego de preparación de Colombia será ante Francia, bicampeona del mundo. Este partido será el domingo 29 de marzo a las 2:00 de la tarde.

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Convocados para enfrentar a Croacia y Francia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

– Minnesota United F. C. (USA) Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – InternacionalS.C.(BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – InternacionalS.C.(BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Ausencias:

Yerry Mina , zaguero del Cagliari.

, zaguero del Cagliari. Nelson Deossa , mediocampista del Real Betis.

, mediocampista del Real Betis. Jhon Jader Durán , delantero del Zenit de Rusia.

, delantero del Zenit de Rusia. Sebastián Villa, extremo de Independiente Rivadavia.

Novedades:

Juan David Cabal , jugador de la Juventus de Turín que puede ser defensor central o lateral.

, jugador de la Juventus de Turín que puede ser defensor central o lateral. Yerson Mosquera , defensor central de Wolverhampton.

, defensor central de Wolverhampton. Gustavo Puerta , centrocampista del Racing de Santander de la segunda división de España.

, centrocampista del Racing de Santander de la segunda división de España. Carlos ‘Tinito’ Gómez, atacante del Vasco da Gama.

¿Cuándo inicia el Mundial?

El torneo más importante del mundo fútbol iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. El juego inicial será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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