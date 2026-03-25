Néstor Lorenzo sobre James: “Es importante el nivel, pero no es definitivo”

Néstor Lorenzo no duda, “estos partidos son para competir”. Así se refirió a los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo en los que afianzará sus conceptos técnicos de cara al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y es que el entrenador no quiere dar ventaja y en estos compromisos espera seguir aprendiendo de sus rivales, pero también demostrar el trabajo de los años que lleva al frente del equipo nacional. Por eso eligió dos de los mejores equipos del mundo para el fogueo.

El argentino habló, por supuesto, de James Rodríguez y su momento en el Minnesota United, la falta de minutos y continuidad. También de su más inmediato rival, del ejemplo que ha mostrado al fútbol mundial y del caso Sebastián Villa.

James y su momento deportivo

James y los volantes creativos: “El tema de los minutos jugados tiene que ver con cómo está físicamente, hizo una pretemporada y se lo ve muy bien, le faltan minutos de fútbol, sobretodo a James. Otros casos son distintos. Unos por lesión, o como el caso de Carrascal que ha jugado mucho y ahora alterna pero juega de 30 a 60 minutos, está en ritmo. Juanfer volvió de una pequeña lesión pero está bien físicamente y son jugadores que son parte del proceso, que los conocemos, sabemos como es su recuperación y vuelta a la actividad”.

James y su nivel: “Es importante el nivel que traigan de los clubes, pero no es definitivo porque hay jugadores y jugadores. Unos ya están instalados dentro del equipo y siempre han rendido. Queremos que vengan todos de la mejor manera, pero tenemos tiempo de prepararlos a los que ya lo conocen”.

Croacia: “Es uno de los mejores equipos del mundo, lo han hecho muy bien en las pasadas copas del mundo, su técnico lo ha hecho bien, ha hecho un gran trabajo con el equipo. Es un ejemplo para mi como el equipo juega como grupo, no de forma individual sino de forma colectiva. Esto ha hecho que lleguen a esta posición en el mundo”.

Los amistosos y el reto de aprovecharlos

Objetivo de los amistosos: “Competir al mas alto nivel, son dos equipos que han estados en los primeros lugares en los últimos mundiales. A lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con campeones de todas las Confederaciones, Oceanía, Europa y Asia y hemos ido de visitantes muchas veces, queremos competir y ver realmente a qué altura estamos. Aspiramos a estar en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales. En ese sentido eso es lo que se busca. Siempre hay cosas por mejorar y estos rivales te exigen”.

Lo malo de los amistosos: “Lo único negativo de esto es que jugamos con dos días y medio de diferencia y no me gusta eso, creo que a nadie, desvirtúa un poco la parte física y nos va a obligar a usar a muchos jugadores y hacer muchos cambios”.

Nivel de preparación antes del Mundial: “El último partido lo jugamos hace cuatro meses y solo en la concentración a mediados de mayo vamos a evaluar e ir creciendo en preparación. Tenemos 26 jugadores de distinta actualidad, unos jugando mucho y otros jugando poco y es difícil evaluar. Pero el grupo está unido, los conceptos son conocidos, los jugadores asimilan lo que les pedimos y es un grupo que tiene ganas de marcar historia y eso es lo que más tranquilo me deja”.

Rivales del Mundial y Sebastián Villa

Análisis de rivales: “Sin duda que cuando se planifica conocemos al rival y entendemos las posibilidades que tiene de jugar ya sea con línea de tres o de cuatro, con extremos o dos nueve, todos los tenemos estudiados y tenemos las características de jugadores, también podemos cambiar de sistema y lo hemos hecho en varios partidos, con Uruguay, Ecuador. Los muchachos se adaptan bien”.

Caso Sebastián Villa: “Han salido a decir que yo cité a Villa y luego lo bajé. La FIFA te obliga quince días antes a bloquear, es decir mandarle una citación formal, pero eso se confirma dos o tres días antes con la confirmación de la lista mía, que nadie conoce sino hasta último momento. Como es muy cercana la decisión de citar esos 26 y sacar otros bloqueados, yo hablé con Villa y creo que tiene posibilidades dentro del espectro.

Le dije, ‘te voy a bloquear pero no quiere decir que serás convocado’. Luego me dijeron, ‘no tiene visa’, y hay que hacerle la visa a todos, Juan Camilo Durán, Pedro Bravo y Villa hicieron la visa, pero no están. Salieron a decir eso y para organizar en la citación de los dos días y el encuentro del grupo acá hay que armar planes de vuelo y todo se hace con los 52 bloqueados. Luego lo llamé y le dije que no estaba convocado, me pareció un gesto hacia él para que no se caiga, que siga bien en Independiente y para tener chances en el futuro. Respeto todo, pero quiero aclarar".