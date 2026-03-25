Luis Suárez y la Premier League: “Estoy enfocado en mi club y la Selección”

Luis Javier Suárez lleva 33 goles y 6 asistencias en esta temporada en su equipo, el Sporting de Portugal. Sus impresionantes números ya se vieron también en la Selección Colombia, a la que fue convocado para los partidos ante Croacia y Francia de esta fecha FIFA.

El delantero habló en la rueda de prensa previa al juego ante los croatas al que llega después de golear en la Liga de Portugal de haber logrado una remontada histórica en la Champions League ante el Bodo Glimt.

Por esto, el atacante llegó con ánimo y ganas de hacer las cosas bien en el equipo nacional en donde aún no sabe si jugará como referente de área o con un compañero en ataque. Todo lo deja al entrenador y a su capacidad de adaptación.

Además de esto, Suárez también habló de como afrontar a los defensores de la selección dirigida por Zlatko Dalić y de las diferencias entre su club y la selección.

Nuevo llamado a Selección: “Yo sigo haciendo mi trabajo en mi club, la idea es seguir teniendo esa buena continuidad y los buenos números y atento a lo que pueda pasar en la Selección, todos queremos hacer las cosas bien, seguir creciendo y lo seguiré haciendo”.

Jugador con más minutos: “Han sido muchos minutos jugados en el club, tengo poco recambio con los compañeros, pero creo que trabajo físicamente para estar bien en cada partido y juego con mi club todos organizamos el tema de los minutos. Ya llevo muchos minutos y eso internamente se va manejando para seguir bien en los partidos”.

Diferencia de su primera convocatoria a esta: “Ha cambiado la mentalidad de cuando venia las primeras veces, creo que uno siempre piensa que está preparado pero mentalmente hablando me faltaba, creo que cambia esto. Por eso hoy en día con una mentalidad mas madura y diferente, creo que puedo aportar mucho más que en ese entonces”.

¿Liverpool? “Estamos enfocados en mi club, en lo que viene con Selección y ahora mismo no puedo responder”.

Diferencias de juego entre Sporting y Selección: “Dentro de lo que cabe, hoy en día el fútbol es parecido en fases, se juega muy parecido acá como allá, a mi en este caso me resulta cómodo teniendo a muchos jugadores con muy buen pie como lo tengo en mi club y siempre es bueno contar con James, Luis, Juanfer, que es perfecto tener ese último pase, a pesar de cambiar el esquema táctico es entenderse con los compañeros”.

Doble nueve o pasadores: “Para cualquier delantero tener un socio en doble nueve es bueno, pero también a mucha gente por detrás y tú como referencia. Es adaptarte a la situación que requiera el partido, lo que quiera el cuerpo técnico y podemos adaptarnos. A mi sinceramente me da igual, lo importante es analizar al rival y sacar de esos esquemas tácticos la mejor versión de la Selección y ganar los partidos, lo que me gusta a mi pasa a un segundo plano”.

Defensores croatas: “Ese tipo de jugadores creo que teniendo la movilidad que tenemos no solo yo sino mis compañeros es importante porque son grandes, fuertes. Creo que estamos acostumbrados por como son hoy en día los defensas de corpulentos, acostumbrados a jugar con ese tipo de marca y tener mucha movilidad”.