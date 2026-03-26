Mundial 2026: Conozca los estadios en los que se disputará la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, al convertirse en la primera edición que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En total, serán 16 estadios los encargados de albergar el torneo.

El país con mayor número de sedes será Estados Unidos, que contará con 11 escenarios distribuidos a lo largo de su territorio:

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

Boston (Gillette Stadium)

Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee Ampliar Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee Cerrar

Dallas (AT&T Stadium)

El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF) / John Todd/ISI Photos/USSF Ampliar El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF) / John Todd/ISI Photos/USSF Cerrar

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop Ampliar El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop Cerrar

Houston (NRG Stadium)

NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee Ampliar NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee Cerrar

Kansas City (Arrowhead Stadium)

El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / UCG Ampliar El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / UCG Cerrar

Los Ángeles (SoFi Stadium)

El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

Miami (Hard Rock Stadium)

El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Cerrar

Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium - Sede de la Final)

El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo Ampliar El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo Cerrar

San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium)

El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images) / MediaNews Group/East Bay Times v Ampliar El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images) / MediaNews Group/East Bay Times v Cerrar

Seattle (Lumen Field)

El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images) / Justin Setterfield - FIFA Ampliar El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images) / Justin Setterfield - FIFA Cerrar

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Por su parte, México albergará tres sedes históricas:

Ciudad de México (Estadio Azteca - Partido Inaugural)

El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Cerrar

Guadalajara (Estadio Akron)

El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Cerrar

Monterrey (Estadio BBVA)

El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Cerrar

Canadá es el país con menos estadios para acoger el Mundial, en donde jugarán las selecciones de Qatar, Suiza, Alemania, Croacia, Panamá y Bélgica entre otras selecciones:

Toronto (BMO Field)

El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images) / Informa Plus Photo Agency Ampliar El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images) / Informa Plus Photo Agency Cerrar

Vancouver (BC Place)

El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Datos de los estadios en donde va a jugar la Selección Colombia

En cuanto a la Selección Colombia, ya tiene definido su recorrido en la fase de grupos. Debutará en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán el 17 de junio, luego viajará a Guadalajara para su segundo compromiso en el Estadio Akron y cerrará la fase en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde enfrentará a Portugal.

Estadio Azteca-Ciudad de México

La Selección Colombia ha tenido presencia en este escenario principalmente en amistosos y Eliminatorias, enfrentando en varias ocasiones a México.

• No ha disputado partidos de Copa del Mundo de mayores en este estadio.

• Ha conseguido algunos empates y pocas victorias.

• La altura de Ciudad de México (más de 2.200 msnm) ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo.

El balance es complejo, con resultados discretos en un estadio históricamente difícil.

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Estadio Akron - Guadalajara

La Selección Colombia tendrá el reto de jugar en un estadio que no conoce, pero con condiciones que, en el papel, pueden favorecer su estilo de juego si logra adaptarse con rapidez.

Hard Rock Stadium - Miami

Este es uno de los escenarios más favorables para la Selección Colombia en los últimos años.

• Ha disputado amistosos internacionales y partidos de Copa América.

• Registra buenos resultados, incluyendo victorias importantes.

• La gran presencia de hinchas colombianos convierte el estadio en un ambiente casi local.

El balance es positivo, con rendimiento sólido y confianza en este escenario.

Estos serán los tres escenarios donde la Selección Colombia comenzará a escribir su historia en la Copa del Mundo 2026. Entre la exigencia del Azteca, la novedad de Guadalajara y el ambiente favorable de Miami, la Tricolor definirá su destino en la fase de grupos del torneo más importante del planeta.