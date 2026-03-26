Mundial 2026: Conozca los estadios en los que se disputará la Copa del Mundo
Por primera vez en la historia, tres países serán sede del principal torneo de fútbol.
La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, al convertirse en la primera edición que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En total, serán 16 estadios los encargados de albergar el torneo.
El país con mayor número de sedes será Estados Unidos, que contará con 11 escenarios distribuidos a lo largo de su territorio:
Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
Boston (Gillette Stadium)
Dallas (AT&T Stadium)
Filadelfia (Lincoln Financial Field)
Houston (NRG Stadium)
Kansas City (Arrowhead Stadium)
Los Ángeles (SoFi Stadium)
Miami (Hard Rock Stadium)
Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium - Sede de la Final)
Por su parte, México albergará tres sedes históricas:
Ciudad de México (Estadio Azteca - Partido Inaugural)
Guadalajara (Estadio Akron)
Monterrey (Estadio BBVA)
Canadá es el país con menos estadios para acoger el Mundial, en donde jugarán las selecciones de Qatar, Suiza, Alemania, Croacia, Panamá y Bélgica entre otras selecciones:
Toronto (BMO Field)
Vancouver (BC Place)
Datos de los estadios en donde va a jugar la Selección Colombia
En cuanto a la Selección Colombia, ya tiene definido su recorrido en la fase de grupos. Debutará en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán el 17 de junio, luego viajará a Guadalajara para su segundo compromiso en el Estadio Akron y cerrará la fase en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde enfrentará a Portugal.
Estadio Azteca-Ciudad de México
La Selección Colombia ha tenido presencia en este escenario principalmenteen amistosos y Eliminatorias, enfrentando en varias ocasiones a México.
• No ha disputado partidos de Copa del Mundo de mayores en este estadio.
• Ha conseguido algunos empates y pocas victorias.
• La altura de Ciudad de México (más de 2.200 msnm) ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo.
El balance es complejo, con resultados discretos en un estadio históricamente difícil.
La Selección Colombia tendrá el reto de jugar en un estadio que no conoce, pero con condiciones que, en el papel, pueden favorecer su estilo de juego si logra adaptarse con rapidez.
Hard Rock Stadium - Miami
Este es uno de los escenarios más favorables para la Selección Colombia en los últimos años.
• Ha disputado amistosos internacionales y partidos de Copa América.
• Registra buenos resultados, incluyendo victorias importantes.
• La gran presencia de hinchas colombianos convierte el estadio en un ambiente casi local.
El balance es positivo, con rendimiento sólido y confianza en este escenario.
Estos serán los tres escenarios donde la Selección Colombia comenzará a escribir su historia en la Copa del Mundo 2026. Entre la exigencia del Azteca, la novedad de Guadalajara y el ambiente favorable de Miami, la Tricolor definirá su destino en la fase de grupos del torneo más importante del planeta.