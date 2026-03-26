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26 mar 2026 Actualizado 13:28

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Mundial 2026: Conozca los estadios en los que se disputará la Copa del Mundo

Por primera vez en la historia, tres países serán sede del principal torneo de fútbol.

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, al convertirse en la primera edición que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En total, serán 16 estadios los encargados de albergar el torneo.

El país con mayor número de sedes será Estados Unidos, que contará con 11 escenarios distribuidos a lo largo de su territorio:

  • Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atalanta. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

  • Boston (Gillette Stadium)
Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images)

Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee

Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images)

Gillette Stadium, ubicado en Boston. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee

  • Dallas (AT&T Stadium)
El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF)

El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF) / John Todd/ISI Photos/USSF

El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF)

El AT&T Stadium recibiendo un partido de la Copa América 2024. (Photo by John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF) / John Todd/ISI Photos/USSF

  • Filadelfia (Lincoln Financial Field)
El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop

El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

El Lincoln Financial Field durante un partido del pasado Mundial de Clubes. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop

  • Houston (NRG Stadium)
NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images)

NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee

NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images)

NRG Stadium en Houston, Texas. (Photo by Kirby Lee/Getty Images) / Kirby Lee

  • Kansas City (Arrowhead Stadium)
El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / UCG

El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

El Arrowhead Stadium es la casa de los Chiefs. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / UCG

  • Los Ángeles (SoFi Stadium)
El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images)

El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images)

El SoFi Stadium se encuentra ubicado en California. (Photo by Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

  • Miami (Hard Rock Stadium)
El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)

El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)

El Hard Rock Stadium recibió la final de la Copa América entre Colombia y Argentina en 2024. (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

  • Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium - Sede de la Final)
El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo

El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

El MetLife Stadium será sede de la final de la Copa del Mundo. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo

  • San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium)
El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images)

El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images) / MediaNews Group/East Bay Times v

El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images)

El Levis Stadium se encuentra en Santa Clara, California. (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images) / MediaNews Group/East Bay Times v

  • Seattle (Lumen Field)
El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)

El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images) / Justin Setterfield - FIFA

El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)

El Lumen Field también fue sede de la pasada edición del Mundial de Clubes. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images) / Justin Setterfield - FIFA

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Por su parte, México albergará tres sedes históricas:

  • Ciudad de México (Estadio Azteca - Partido Inaugural)
El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

El mítico Estadio Azteca, que vio campeón del mundo a Pelé y Maradona, recibirá el partido inaugural. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

  • Guadalajara (Estadio Akron)
El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images)

El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images)

El Akron Stadium es la casa de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

  • Monterrey (Estadio BBVA)
El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)

El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)

El Estadio BBVA de Monterrey es uno de los más atractivos de México. (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Canadá es el país con menos estadios para acoger el Mundial, en donde jugarán las selecciones de Qatar, Suiza, Alemania, Croacia, Panamá y Bélgica entre otras selecciones:

  • Toronto (BMO Field)
El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images)

El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images) / Informa Plus Photo Agency

El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images)

El BMO Field se encuentra ubicado en Toronto. (Photo by Anatoliy Cherkasov/Informa Plus Photo Agency/LightRocket via Getty Images) / Informa Plus Photo Agency

  • Vancouver (BC Place)
El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

El BC Place de Vancouver. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

Datos de los estadios en donde va a jugar la Selección Colombia

En cuanto a la Selección Colombia, ya tiene definido su recorrido en la fase de grupos. Debutará en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán el 17 de junio, luego viajará a Guadalajara para su segundo compromiso en el Estadio Akron y cerrará la fase en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde enfrentará a Portugal.

Estadio Azteca-Ciudad de México

La Selección Colombia ha tenido presencia en este escenario principalmente en amistosos y Eliminatorias, enfrentando en varias ocasiones a México.

No ha disputado partidos de Copa del Mundo de mayores en este estadio.

• Ha conseguido algunos empates y pocas victorias.

La altura de Ciudad de México (más de 2.200 msnm) ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo.

  • El balance es complejo, con resultados discretos en un estadio históricamente difícil.

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Estadio Akron - Guadalajara

La Selección Colombia tendrá el reto de jugar en un estadio que no conoce, pero con condiciones que, en el papel, pueden favorecer su estilo de juego si logra adaptarse con rapidez.

Hard Rock Stadium - Miami

Este es uno de los escenarios más favorables para la Selección Colombia en los últimos años.

• Ha disputado amistosos internacionales y partidos de Copa América.

• Registra buenos resultados, incluyendo victorias importantes.

• La gran presencia de hinchas colombianos convierte el estadio en un ambiente casi local.

  • El balance es positivo, con rendimiento sólido y confianza en este escenario.

Estos serán los tres escenarios donde la Selección Colombia comenzará a escribir su historia en la Copa del Mundo 2026. Entre la exigencia del Azteca, la novedad de Guadalajara y el ambiente favorable de Miami, la Tricolor definirá su destino en la fase de grupos del torneo más importante del planeta.

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