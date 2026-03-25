La advertencia que el DT de Croacia le dio a Modric y sus compañeros sobre la Selección Colombia. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) / Dan Mullan

Todo listo para el primero de los dos duelos que tendrá la Selección Colombia en territorio estadounidense, más exactamente en Orlando, Florida. Allí, el cuadro nacional se medirá frente a la Croacia de Luka Modric, siendo este el primer cruce entre ambos seleccionados en toda su historia.

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En la previa del partido, el entrenador Zlatko Dalić acudió a la conferencia de prensa para dar detalles sobre lo que se avecina. Según comentó el estratega, Colombia está entre “los tres mejores equipos de Sudámerica” y por ello le advirtió a sus dirigidos que será un partido de suma exigencia.

La advertencia que Zlatko Dalić le dio a Croacia sobre la Selección Colombia

“Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros”, comentó.

En este orden de ideas, le recomendó al grupo estar al 100% durante el compromiso para “responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes”. Y complementó tajantemente: “Debemos ser competitivos”.

“Creo en nuestro equipo, tenemos calidad, y este partido es el camino que debemos seguir para estar lo mejor preparados posible para el Mundial”, añadió Dalić.

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Finalmente, el estratega reconoció que no fue fácil la llegada a un país tropical y por tal motivo “nos estamos adaptando poco a poco” a este nuevo contexto, es decir “a las condiciones, la diferencia horaria y de temperatura”.

Claro está que lo anterior no es excusa para no actuar de la mejor manera durante los amistosos y la consecuente Copa del Mundo: “Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrenar y adaptarnos. Nos espera un rival difícil y esperamos lo mejor”.

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