Paloma Valencia sobre Oviedo: “la impresión que tuve es que no le interesaba ser vicepresidente”

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia por el Centro Democrático y quien ganó La Gran Consulta por Colombia, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia, de La Luciérnaga, para hablar acerca de su fórmula vicepresidencial, ¿es Juan Daniel Oviedo el elegido?

Manifestó que en las primeras conversaciones con Oviedo interpretó él que no estaba interesado en ser su fórmula vicepresidencial.

“La impresión que tuve es que en sus declaraciones estaba dejando claro que no le interesaba ser vicepresidente. Nuestra primera conversación fue ‘Juan, usted tiene que pensar, hay muchas formas de apoyo’. Esta mañana me dijo que le interesaba que lo tuviera en cuenta para hacer equipo”, afirmó.

Asimismo, mencionó que están en diálogo con todos los sectores que los han acompañado durante la carrera presidencial.

“Queremos atinar a tener una buena fórmula que le diga al país que, a pesar de las heridas, uno es capaz de estar con personas distintas y que tenemos que ser capaces de superar tantos problemas”, sostuvo.

No obstante, aclaró que no se pondrán de acuerdo con cosas del pasado y que ella no cederá en nada. “Soy como soy”.

De otro lado, señaló que, ante la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea su fórmula vicepresidencial, no debería lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, pues debería renunciar en caso de que ambos sean elegidos por los colombianos.

“Si llegamos a un acuerdo con Juan Daniel, tiene que ser un vicepresidente que dure”, afirmó.

¿Germán Vargas Lleras como vicepresidente?

Paloma Valencia indicó que a ella le gusta un vicepresidente como Vargas Lleras, líder político de Cambio Radical.

¿Qué dice Uribe sobre Oviedo?

“Busca a alguien que te quiera y desee ser tu coequipero para que ayude a construir lo que estás soñando”, ese fue el mensaje del expresidente a Paloma Valencia.

Ante eso, la candidata expresó: “Yo creo que eso es lo que se necesita, alguien que lo quiera”.

