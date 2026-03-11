Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 17:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Paloma Valencia le ofreció oficialmente a Juan Daniel Oviedo ser su fórmula vicepresidencial

Oviedo dio a conocer la información tras la segunda reunión entre ambos.

Casa de Nariño, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona)

Casa de Nariño, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona)

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

La candidata presidencial Paloma Valencia le hizo un ofrecimiento formal al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo para que sea su fórmula vicepresidencial. “Hubo un ofrecimiento”, dijo.

Tras la reunión de este miércoles, habría un mejor ambiente y se espera un anuncio el próximo viernes. Hay expectativa.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir