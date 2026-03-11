Paloma Valencia le ofreció oficialmente a Juan Daniel Oviedo ser su fórmula vicepresidencial
Oviedo dio a conocer la información tras la segunda reunión entre ambos.
La candidata presidencial Paloma Valencia le hizo un ofrecimiento formal al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo para que sea su fórmula vicepresidencial. “Hubo un ofrecimiento”, dijo.
Tras la reunión de este miércoles, habría un mejor ambiente y se espera un anuncio el próximo viernes. Hay expectativa.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...