Choque entre Ernesto Samper y el Centro Democrático por postura de Oviedo sobre JEP y Acuerdo de Paz

Un cruce político se registró entre el expresidente Ernesto Samper y el senador electo del Centro Democrático, Rafael Nieto, a propósito de la postura de Juan Daniel Oviedo frente al Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz.

La controversia comenzó luego de que Samper escribiera en su cuenta de X que era “valiente y muy honesta la actitud de Oviedo” al supeditar la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia a que se mantenga el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y no se elimine la JEP. El exmandatario sostuvo que no está de acuerdo con “acabar la JEP” ni con “echar para atrás los acuerdos de La Habana” y consideró que esa discusión ha aumentado la polarización en el país.

En respuesta, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que cuestionó esas afirmaciones y señaló que la propia JEP respondió en agosto de 2024, ante un derecho de petición, que no tiene en su poder los expedientes de los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, indicando que esa cifra corresponde a un universo provisional de hechos.

Durante la entrevista, el senador electo del uribismo afirmó que la discusión de fondo no debe centrarse en la JEP ni en el proceso de paz, sino en el resultado de la consulta presidencial. Según dijo, Paloma Valencia “es la candidata, la cabeza de cualquier fórmula presidencial” y quienes deseen acompañarla deben aceptar ese liderazgo.

Nieto agregó que admira a Oviedo, pero que considera que “se ha equivocado durante el lunes y el martes poniéndole condiciones a Paloma Valencia”. Además, aseguró que el exdirector del DANE conocía las posiciones de la candidata antes de participar en la consulta y sostuvo que no puede “condicionar de ninguna manera” sus convicciones. También señaló que se están evaluando otros nombres para la fórmula vicepresidencial, aunque aclaró que será la candidata quien tome la decisión y la anuncie públicamente.

Samper, por su parte, insistió en que mantener la justicia transicional es clave para el futuro de la paz en Colombia y consideró que Oviedo tiene derecho a fijar “líneas rojas” dentro de cualquier eventual acuerdo político.

