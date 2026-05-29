La historia no contada del café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: “espectáculo lo montó ella”

El candidato presidencial Sergio Fajardo pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga para contar su historia del café que se tomó con Paloma Valencia en medio de la contienda política de las elecciones presidenciales 2026, pues lo han señalado de aprovechar el encuentro para darle un nuevo impulso a su campaña.

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Ambos candidatos se reunieron, hablaron sobre las elecciones y la situación de sus campañas, pero finalmente no llegaron a un acuerdo para unirse de cara a la primera vuelta presidencial.

“Allá se han dado madrazos todos los días con Abelardo de la Espriella, los que se profesaban un amor profundo alrededor de la figura del expresidente Uribe, ahora andan como andan”.

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Ante los cuestionamientos que ha recibido tras el café, Fajardo decidió contar su versión de los hechos:

“Yo estaba en Barranquilla, salí de una entrevista y me preguntaron qué le iba a decir a Paloma, me dijeron que si no había visto el video en el que ella decía que se quería tomar un café conmigo. Yo no sabía”, dijo.

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En ese momento tomó la decisión de responder al video de Paloma Valencia, el cual ya tenía más de un millón de visualizaciones.

“Voy a contestarle, primero, que hagamos público el encuentro. Le dije, voy a explicar por qué quiero que Colombia tenga un cambio serio y seguro por fuera de los extremos representados por los expresidentes Álvaro Uribe y Gustavo Petro, lo dije y está grabado”, contó.

“Después me mostraron un video de ella llamándome a mí con todos los periodistas al lado y yo no tenía ni idea. No contesté, no sabía que me estaba haciendo eso, pero todo el espectáculo lo había montado ella ¿o no? Yo no había dicho nada”, agregó.

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Señaló que en el café con Paloma dijo lo que había anunciado previamente.

¿Lo han llamado desde otras campañas?

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia reveló que lo han llamado “muchas personas” que le decían que hiciera una reunión en privado con Paloma Valencia sin que nadie supiera. “Les dije: no me reúno en privado, estamos en competencia”.

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“Muchos me decían: ‘retírese para que apoye a Paloma’. Llegué allá y dije lo que iba a decir, serio y con respeto”, sentenció.

Posteriormente reveló que se ha reunido con Iván Cepeda y María José Pizarro en privado.

“Lo que hablo en privado, se queda en privado. Yo respeto y cuando digo que la conversación queda acá, así es”, sostuvo.

¿Hizo campaña con el café con Paloma?

“La verdad es la que estoy diciendo acá. Si hay alguien que esté diciendo que lo que digo es mentira o que no es correcto, que lo diga. Pero lo que pasa es que eso le salió mal a Paloma. Ella me invitó a mí”, afirmó.

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Agregó que no sabía qué le iba a decir Paloma Valencia, por lo que no podía saber qué iba a responder.

“Ella quiere votos y estamos en competencia, somos contrincantes y cada acción tiene un sentido político, pero le salió muy mal”, dijo.

Reviva la entrevista completa con Sergio Fajardo aquí: