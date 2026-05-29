Fajardo por participación política de Petro: No respeta la Constitución ni la separación de poderes

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el candidato presidencial Sergio Fajardo no escatimó en críticas al presidente Gustavo Petro, quien enfrenta al menos 10 procesos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por participación en política.

Fajardo se refirió a la tardía decisión del Consejo de Estado que instó al presidente Petro a abstenerse de seguir participando en política y haciendo publicidad a determinados candidatos: “Para él, todo vale”. Comentó que “se rompieron todas las reglas” y que el jefe de Estado “está dando pésimo ejemplo para retirarse del poder”.

“Está amenazando con una asamblea constituyente, que es una convocatoria a la guerra”

Además, lo señaló de amenazar con una asamblea constituyente, lo que calificó como una convocatoria a la guerra en una Colombia fragmentada.

“Lo que no le gusta, lo patea; a él no le importa nada, no le importa que le llamen la atención porque él no respeta la separación de poderes, él no respeta la Constitución. Está amenazando con una asamblea constituyente, que es una convocatoria a la guerra. En esta Colombia fragmentada, dividida, en plena confrontación, no puede ser que un presidente se comporte de esa manera, pero sí puede ser porque ahí está él como ejemplo perverso para este país que le llama a la guerra", añadió.

Fajardo contrastó su propuesta con la situación actual, afirmando que su mensaje no es “al que más insulte, al que más agreda al diferente, al que patee lo que no le gusta”, sino un gobierno decente que respete las instituciones y a las personas. Subrayó la necesidad de un cambio serio y seguro, diferente a la “charlatanería que hizo el presidente de la República”.

El candidato hizo un llamado a los colombianos a votar este domingo, 31 de mayo, por un gobierno decente, que prometa un cambio seguro para el país. Afirmó que esta será su última campaña como candidato y expresó su esperanza de dar una gran sorpresa en las elecciones.

Enfatizó la convicción de que en Colombia “tenemos que enfrentar las desigualdades sociales”, describiendo a la sociedad “profundamente desigual”. Fajardo también destacó la capacidad de su propuesta para garantizar la seguridad, que considera un derecho, y para construir una cultura de la legalidad y luchar contra la corrupción.

Reviva ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga con Sergio Farjado:

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