FCF le respondió a Iván Cepeda por uso de la camiseta de Colombia en campaña De la Espriella

Luego de que se llevara a cabo la jornada de elecciones presidenciales de primera vuelta, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella con 10.3 millones de votos, contra 9.6 millones de votos de Iván Cepeda, se formó una polémica que involucró a la Selección Colombia y la prenda Tricolor, de cara a la segunda vuelta. La FCF tuvo que emitir un comunicado dejando claro el uso libre de la camiseta nacional.

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El candidato del Pacto Histórico fue quien encendió la controversia, pues hizo una publicación en su cuenta de X en la que le reclamó a la Federación Colombiana de Fútbol por el uso de De la Espriella de la camiseta de la Selección Colombia en su campaña. “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar”, escribió Cepeda.

“Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”, añadió Cepeda en su comunicado.

FCF responde a Cepeda por uso de la camiseta en campaña electoral

La Federación Colombiana de Fútbol salió al paso de la controversia y emitió un comunicado aclarando que “cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados“, aludiendo a su libre uso., Asimismo, que no se está usando para fines comerciales, por lo que no hay una facultad legal para limitar el uso de la prenda.

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“En los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjeropuede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”, añadieron.

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”, agregan al respecto.

Entretanto, la FCF invitó a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, los deportistas y los símbolos del combinado patrio.

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El equipo que dirige Néstor Lorenzo se encuentra por estos días en Bogotá preparando el amistoso con Costa Rica, el cual tendrá lugar este lunes 1 de junio en El Campín. El jueves 4 viajarán a San Diego, California, para el juego de preparación contra Jordania y luego se instalarán en Guadalajara para el debut en el Mundial el 17 de junio ante Uzbekistán.