Paloma Valencia: Es fundamental mantener la unidad de la Gran Consulta para la campaña presidencial

La campaña presidencial en Colombia entró en una nueva fase tras la definición de candidaturas y la elección de un nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. Una de las protagonistas de la jornada electoral fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien logró una destacada votación en ‘La Gran Consulta por Colombia’ y ahora avanza en la consolidación de su fórmula vicepresidencial.

En las últimas horas, Valencia confirmó que hizo un ofrecimiento formal a Juan Daniel Oviedo, para que sea su candidato a la presidencia. Tras varios intercambios y discusiones internas, Oviedo aceptó la propuesta de la candidata. La decisión se conocerá este jueves, 12 de marzo.

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, Valencia compartió sus perspectivas sobre la política colombiana, la corrupción y su visión para el futuro del país.

Noticia en desarrollo