“La fórmula debe sumar y no dividir”: Vicky Dávila sobre la vicepresidencia de Paloma Valencia

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la periodista y ex candidata presidencial por el movimiento Valientes Colombia, Vicky Dávila, se refirió al debate político sobre quién debería acompañar a Paloma Valencia, del Centro Democrático, como fórmula vicepresidencial, en medio de las conversaciones entre distintos sectores de la centro-derecha.

Durante la conversación, Dávila insistió en que cualquier acuerdo debe construirse sobre coincidencias programáticas y no sobre cálculos coyunturales. “La fórmula tiene que sumar, no puede dividir. Tiene que ser un ensamble genuino, no una unión forzada”, afirmó.

También, señaló que tanto Valencia como Juan Daniel Oviedo cuentan con apoyos electorales distintos y que una eventual alianza exige claridad para no afectar la base política de la aspirante del Centro Democrático. “Una fórmula tiene que llegar a acompañar, no puede llegar a competir con el candidato”, dijo.

Además, subrayó que los principios no pueden modificarse únicamente por conveniencia electoral.

Dávila agregó que, si no se concreta un acuerdo entre ambos, existen otras alternativas dentro del mismo espectro político que podrían fortalecer la campaña, y mencionó al exsenador y también aspirante presidencial a la Gran Consulta por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, como una figura que podría aportar respaldo desde el centro político.

Finalmente, sostuvo que seguirá acompañando el proceso político desde una posición prudente, tras reconocer los resultados de la consulta y reiterar que su participación respondió, según dijo, al propósito de contribuir al debate nacional.

