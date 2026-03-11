“A mí me gusta un vicepresidente como Vargas Lleras”: Paloma Valencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La candidata a la presidencia Paloma Valencia estuvo en Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, allí habló de varios temas, entre ellos, lo que viene en su carrera política y las características que debe tener su fórmula vicepresidencial.

Valencia también habló de las características que tendría su posible fórmula vicepresidencial y respondió algunas preguntas sobre este tema:

¿Cuál sería la figura y el rol de su vicepresidente?

La candidata presidencial, Paloma Valencia, aseguró con firmeza que a ella le gusta la figura de un vicepresidente como la de Germán Vargas Lleras, “que asuma un sector, que lo saque adelante, que esté comprometido, que tenga una acción y protagonismo”.

Dijo también que le daría un ministerio.

¿Un vicepresidente que dure un año?

Juan Daniel Oviedo, ha dicho que le gustaría ir por la alcaldía de Bogotá, en ese caso tendría que dejar la vicepresidencia, ¿estamos dando una discusión para que dejen la vicepresidencia en aproximadamente un año?

Ante esto, Palama Valencia, dijo que, si se llega a un acuerdo con Juan Daniel Oviedo, debe ser un vicepresidente que dure.

“Yo lo que creo es que la figura de vicepresidente es una figura muy compleja, porque es que piense, cuando usted tiene un proyecto político, entregarlo como a alguien más, es un gesto de mucha generosidad, es un gesto de mucho compromiso, es una cosa difícil. Yo no creo que esa sea una decisión fácil, porque cuando usted tiene un proyecto político que es viable, es difícil entregarlo”, enfatizó la candidata presidencial.

