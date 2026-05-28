Lizcano criticó a Carlos Caicedo y Roy Barreras: calificó a uno de “tramposo” y al otro de “mañoso”
Mauricio Lizcano, candidato presidencial, acusó a Roy Barreras y a Carlos Caicedo de “manipular” la democracia por unirse a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales 2026.
En diálogo con Sin Anestesia de La Luciérnaga, el candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien fue ministro de las TIC en el Gobierno Petro, arremetió contra Carlos Caicedo y Roy Barreras por sus decisiones previo a las elecciones presidenciales 2026.
Lea aquí: El dueño del equipo al que me matriculé es Gustavo Petro, pero dijo “usted no juega”: Roy Barreras
Cuestionó que el excandidato Carlos Caicedo se haya unido a la campaña de Iván Cepeda a pocos días del desarrollo de los comicios, por lo que lo tachó de “tramposo”.
“Lo que hicieron ellos realmente de irse y meterse a esta campaña, quitándonos espacios a todos los demás candidatos, pidiendo financiación para después unirse a Cepeda en el caso de Caicedo, que no me lo están preguntando, pero lo quiero decir, es tramposo”, afirmó.
De la misma manera, criticó al también candidato y exembajador, Roy Barreras, a quien tildó de “mañoso” por invitar a sus electores a votar por Iván Cepeda, candidato de izquierda y del Gobierno Petro.
Le puede interesar: Si no quieren que esté, bueno, no estoy: Armando Benedetti sobre eventual gobierno de Iván Cepeda
“Roy es un mañoso porque sabe que no se puede retirar porque le cobran la multa de la consulta, pero hizo una rueda de prensa en la que le dijo a todos sus seguidores que voten por Cepeda. O sea, ¿qué democracia es esta?”, sentenció.
Afirmó que tanto Roy Barreras como Carlos Caicedo “manipularon” y “contaminaron” la democracia por unirse a Cepeda al final de la contienda electoral, sabiendo desde el inicio que estaban con el candidato de izquierda.
Vea aquí: Hace meses empezaron la manipulación de encuestas para proyectar a unas personas: Mauricio Lizcano
“A mí me parece que eso es una vergüenza, que engañen al país así. Nosotros, que sí fuimos serios, o que somos serios, y que hemos hecho esta campaña con propuestas y con mucho esfuerzo, nos quitaron debates”, dijo.
Aclaró que lo que hizo Luis Gilberto Murillo fue diferente, pues aunque se unión a Cepeda, lo hizo con tiempo.
Escuche la entrevista completa con Mauricio Lizcano aquí:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...