Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo terminaron su reunión sin acuerdo sobre la Vicepresidencia

La reunión entre la candidata presidencial Paloma Valencia, junto con la segunda votación más alta de la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo, terminó este martes sin acuerdo.

Tras salir del apartamento de la senadora, en donde se dio el encuentro desde las 9:30 a.m., Juan Daniel Oviedo dijo que puso sobre la mesas sus líneas rojas para considerar unirse a ella como fórmula vicepresidencial.

Según Oviedo, si tras esa reunión, ella vuelve a llamarlo para proponerle el puesto, será porque consideró moverse en los puntos de disenso. Y al parecer habría una reunión mañana nuevamente.

Por su parte, la senadora Valencia aseguró que su intención es trabajar de la mano con Oviedo, pero, en todo caso, estaría considerando otras opciones.

“Tenemos cinco o seis nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era para saber si a él le interesaría que nosotros consideráramos su nombre”, dijo.

“No hago acuerdos para volverme lo que no soy”

De otro lado, se refirió a las líneas rojas que ha planteado Oviedo para una eventual fórmula.

“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (…) Yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”, señaló.