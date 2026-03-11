“Me preocupa su confusión ideológica”: María Fernanda Cabal sobre Juan Daniel Oviedo

En entrevista con 6AM W, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló sobre la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Al respecto, dijo que Oviedo está actuando como estrella de rock, lo que consideró algo “chévere” tras su triunfo en las urnas; sin embargo, planteó algunos cuestionamientos.

“Me preocupa su confusión ideológica, uno tiene que tener un poquito más. Así como él es de genio con sus números, aquí hay que conocer más la realidad de lo que ha sido el Acuerdo de la Habana y lo que ha sido la JEP porque eso toca la fibra interna de los que hemos sufrido y padecido eso que se hizo en el gobierno de Santos y que no se desmontó en el gobierno de Duque”, señaló.

