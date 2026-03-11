Álvaro Uribe publicó un mensaje sobre la salud de Germán Vargas Lleras: esto dijo

A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hace varios días reapareció en un comercial que invitaba a votar por las listas de Cambio Radical en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

“Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Sin embargo, a pesar de las suspicacias que hay en torno al estado de salud del ex vicepresidente, desde su despacho le confirmaron a Caracol Radio que él sigue en sus tratamientos médicos, pero que “está bien”.

Germán Vargas Lleras reapareció en la escena pública en un video de Cambio Radical antes de las elecciones

El ex vicepresidente Vargas Lleras reapareció el pasado martes 3 de marzo en un video del partido Cambio Radical de cara a las elecciones al Congreso del domingo pasado.

Su aparición volvió a generar expectativa sobre su futuro político y el papel que podría jugar en las campañas presidenciales. Incluso, se generó la duda de si estaría considerando una candidatura presidencial.

Vargas Lleras había estado alejado del escenario político durante varios meses por problemas de salud. Había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Ahora, con este video, el ex vicepresidente volvió a la escena en un momento clave.

Sobre su futuro, también se manifestó el entonces candidato presidencial de la ‘Gran Consulta por Colombia’, Juan Carlos Pinzón: “Germán, está haciendo falta en este momento en la política colombiana su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del estado, y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento“, dijo.

Habrá que esperar la decisión que tome Vargas Lleras en torno al proceso electoral que está en marcha.