De la Espriella aceptó debate político y electoral con Cepeda: “¿Ahora sí, cobarde?“, respondió

Megacárceles vs. Justicia Social: El choque de modelos entre De la Espriella y Cepeda. Foto: Getty Images

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aceptó la invitación de su rival electoral, el candidato Iván Cepeda, a un debate “político y electoral”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), De la Espriella llamó “cobarde” a Cepeda como crítica por su negativa a debatir públicamente en la antesala de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo.

En su mensaje, De la Espriella escribió: “¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”. Además, si bien le exigió a Cepeda reconocer el resultado de las elecciones, le dijo: “Vamos a debatir ya mismo”.

“Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, le señaló.

Gustavo Petro e Iván Cepeda deben reconocer los resultados de las elecciones presidenciales

También advirtió que el presidente Gustavo Petro y Cepeda deben darle “la cara al pueblo”, pues consideró que “están ejecutando un plan para robarse las elecciones” y les pidió que reconozcan el resultado en vez de seguir “atizando un golpe”.

Sobre el debate, De la Espriella lo consideró una oportunidad para que Colombia “se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro”.

“Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”, concluyó su mensaje.

Iván Cepeda retó anteriormente a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia a un debate

Cabe recordar que, el pasado 18 de abril, Cepeda retó a un debate público a Abelardo De La Espriella y a Paloma Valencia, pero nunca se concretó.

En esa oportunidad, Cepeda exigió unas condiciones mínimas, entre ellas: un escenario imparcial, una moderación neutral, temas definidos previamente y tiempos equitativos.

“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, en esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha y a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a debatir sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, afirmó en plaza pública.

Durante esa intervención, Cepeda dejó claro que los debates debían tener garantías.

“No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, señaló.

Incluso, los debates se trasladaron al Congreso de la República, donde Cepeda y Valencia tuvieron fuertes confrontaciones.

Iván Cepeda aseguró que hay un desfase en los resultados preliminares: “Son 885.000 personas”

El candidato presidencial Iván Cepeda alertó sobre dos situaciones, presuntamente irregulares, que se habrían presentado en la jornada electoral de la primera vuelta presidencial.

“Hay un desfase que necesitamos verificar respecto al censo electoral, que incluye a 885 mil personas o cédulas; buscamos claridad al respecto”, dijo.

En segundo lugar, señaló que se ha reportado un número indeterminado de mesas donde se observaron votaciones atípicas. “Solo emitiremos un pronunciamiento sobre los resultados de la primera vuelta una vez que se aclare esta situación”, añadió.

Y es que, con cerca del 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos (40,90 %).

Tras conocerse los resultados del preconteo electoral, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que no reconoce los resultados hasta que se adelante el escrutinio.

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