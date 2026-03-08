Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia: Biografía, familia y propuestas presidenciales

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, es la ganadora de la Gran Consulta por Colombia. Este domingo, 8 de marzo, se puso por encima de Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y otros precandidatos de la derecha y centro-derecha con 2,120,261 votos.

Tras su triunfo hoy, irá directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, como la candidata oficial de la centroderecha y del uribismo. Espera hacerle frente a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

Valencia tiene 50 años y es oriunda del departamento de Cauca. Nació en Popayán, y es hija del también excongresista Ignacio Valencia López, así como nieta del expresidente Guillermo León Valencia.

¿Quién es Paloma Valencia?

Paloma Valencia es abogada, filósofa y especialista en economía de la Universidad de Los Andes.

Ha sido congresista del Centro Democrático desde el 2014. También ha sido escudera del expresidente Álvaro Uribe Vélez y una de las voces más destacadas del uribismo.

Durante su periodo como congresista, ha hecho parte de la Comisión Primera del Senado, en donde se tramitan reformas constitucionales y sobre derechos fundamentales.

También llegó a ser precandidata presidencial en 2018 y en 2022. Hasta después de esos intentos, finalmente, hoy es la candidata oficial del uribismo para este 2026.

Ganadora de la Gran Consulta

Con esto, Valencia se convirtió en la primera mujer candidata presidencial del partido, tras haber ganado internamente a María Fernanda Cabal y salir elegida tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Ha sido una de las principales opositoras al Gobierno Petro: demandó la reforma pensional, por lo cual está enredada en la Corte Constitucional. También denunció un aumento en los contratos de publicidad de Colpensiones.

Ha sido muy crítica del acuerdo con las FARC de 2016 del expresidente Juan Manuel Santos, pero también de la política de “paz total” del gobierno Petro. De hecho, durante este cuatrienio denunció que su departamento, el Cauca, está regresando a niveles históricos de violencia.

Entre algunas de las polémicas a las que se ha enfrentado, la senadora Cabal, y cercanos a ella, han cuestionado la encuesta que la dio por candidata del partido.

También se ha enfrentado con la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno Petro por supuesto acaparamiento; ella ha asegurado que esto no es cierto.

Con todo, se dirige a la primera vuelta. Y habrá que esperar si se mantiene la unidad de la Gran Consulta y los demás se mantienen en “cargarle la maleta”.

Propuestas presidenciales Paloma Valencia

“Enriqueceremos a Colombia en los próximas dos décadas. Es posible. Con acción concreta, lo haremos realidad”, aseguró Valencia.

Energía: Sin energía, no hay progreso. Apostaremos por producir todo tipo de energías: eólicas, solares, hídricas, nucleares, geotérmicas. La revolución energética será el motor de nuestro país. Con recursos propios, generaremos empleo y riqueza. Es factible: ya tenemos el sol, el viento y los ríos. Solo falta la decisión.

Sin energía, no hay progreso. Apostaremos por producir todo tipo de energías: eólicas, solares, hídricas, nucleares, geotérmicas. La revolución energética será el motor de nuestro país. Con recursos propios, generaremos empleo y riqueza. Es factible: ya tenemos el sol, el viento y los ríos. Solo falta la decisión. Fin al rebusque eterno: Actualizaremos la Ley Escalera de la Formalidad y el “régimen simple” para mipymes y microempresas: un solo impuesto barato y cero trámites extras. La formalidad abre la puerta al crédito y al capital. Garantizaremos asociaciones económicas para que todos salgan adelante. Acabaremos con la extorsión y el gota a gota. El emprendedor dejará el rebusque que no enriquece y entrará al mercado con ingresos dignos.

Actualizaremos la Ley Escalera de la Formalidad y el “régimen simple” para mipymes y microempresas: un solo impuesto barato y cero trámites extras. La formalidad abre la puerta al crédito y al capital. Garantizaremos asociaciones económicas para que todos salgan adelante. Acabaremos con la extorsión y el gota a gota. El emprendedor dejará el rebusque que no enriquece y entrará al mercado con ingresos dignos. Educación con propósito, calidad y libertad: Las familias pobres tendrán derecho a elegir el colegio de sus hijos públicos o privados, pagados por el Estado. Con bonos escolares, colegios en concesión y competencia real. Apostaremos a una juventud lista para la automatización, inteligencia artificial, robótica y programación. La incorporaremos, desde la educación básica y crearemos programas cortos por competencias que generen empleos rápidos. Es real: países como Singapur lo han hecho. Colombia puede ser el próximo.

Las familias pobres tendrán derecho a elegir el colegio de sus hijos públicos o privados, pagados por el Estado. Con bonos escolares, colegios en concesión y competencia real. Apostaremos a una juventud lista para la automatización, inteligencia artificial, robótica y programación. La incorporaremos, desde la educación básica y crearemos programas cortos por competencias que generen empleos rápidos. Es real: países como Singapur lo han hecho. Colombia puede ser el próximo. Unir el campo con el progreso: Mejoraremos hasta 10.000 km de vías terciarios con tecnología de bajo costo. El campo conectado es el campo próspero. Productos llegan al mercado, familias crecen.

Mejoraremos hasta 10.000 km de vías terciarios con tecnología de bajo costo. El campo conectado es el campo próspero. Productos llegan al mercado, familias crecen. Oportunidades sin sacrificios: Quiero que ser madre y trabajar sea posible. Gracias a esquemas como obras por impuestas Impulsaré horarios flexibles, teletrabajo y guarderías compartidas para que las mujeres puedan cuidar a sus hijos sin renunciar a acompañarlos al colegio o comer con ellos.

Quiero que ser madre y trabajar sea posible. Gracias a esquemas como obras por impuestas Impulsaré horarios flexibles, teletrabajo y guarderías compartidas para que las mujeres puedan cuidar a sus hijos sin renunciar a acompañarlos al colegio o comer con ellos. Vivienda digna y con orgullo: El Estado entregará viviendas pequeñas que las familias pueden expandir según crezcan. Diseños de calidad que conviertan barrios en atractivas turísticos. Muros antisísmicos para autoconstrucción segura.

