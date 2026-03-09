El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuánto dinero recibió Juan Daniel Oviedo con la reposición de 1′255.500 votos? Esta es la cifra

Este lunes, 9 de marzo, el exdirector del DANE y la sorpresa de la primera jornada electoral del 2026, Juan Daniel Oviedo, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga y dio detalles de lo sucedido en las consultas presidenciales y en el almuerzo que sostuvo con los integrantes de ‘La Gran Consulta por Colombia’.

Cabe recordar que Oviedo quedó segundo, detrás de la senadora Paloma Valencia, con 1′255.500 votos, superando así a la cantidad total de las otras consultas.

¿Cuánto gastó Juan Daniel Oviedo en su campaña?

Frente al tema de la financiación de su campaña a la presidencia de Colombia, Juan Daniel Oviedo aseguró que se debe hacer un balance de todos los gastos. Asegurando que la ley electoral no permite que los recursos de las campañas financien el sueldo del candidato.

De acuerdo con Oviedo, el crédito hipotecario que obtuvo fue de 350 millones de pesos, los cuales se gastaron en las firmas para inscribir su campaña.

Por otra parte, confirmó que el cupo de la reposición de votos asignado para la consulta era de $18.000 millones de pesos. Cifra que debe dividirse entre los 9 candidatos, dando así una suma de $1920 millones de pesos.

Esto fue lo que dijo sobre la reposición de votos:

¿Cuándo se anunciará la fórmula presidencial de Paloma Valencia?

Los miembros de la ‘Gran Consulta por Colombia’ se reunieron este 9 de marzo durante un almuerzo convocado tan solo un día después de la jornada electoral que tuvo como ganadora a Paloma Valencia.

Según pudo conocer Caracol Radio, el almuerzo arrancó a la 1:30 de la tarde y tuvo lugar en la residencia de la senadora y candidata del Centro Democrático.

Pese a que no se confirmó quién será la fórmula presidencial del candidato del Centro Democrático, el mismo Oviedo aseguró en 6AM W con Julio Sánchez Cristo que le expresó sus dudas a Paloma Valencia.

“Abiertamente mostramos diferencias de fondo; por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2016 (...) Usted no puede tener posiciones que no reconozcan que el acuerdo se tiene que implementar y que no se necesita solo plomo para sacar a los delincuentes”, aseguró.

Se espera que para el 11 o 12 de marzo se haga el anuncio oficial de la fórmula vicepresidencial de Valencia.

Escuche y vea la entrevista completa:

