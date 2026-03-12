Una mujer valiente, la he visto yendo a buscar niños reclutados: Paloma Valencia sobre Aida Quilcué

Este miércoles, 11 de marzo, la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga y entregó detalles de su reunión con Juan Daniel Oviedo y lo que se viene en las elecciones presidenciales.

Le puede interesar: Paloma Valencia: Es fundamental mantener la unidad de la Gran Consulta para la campaña presidencial

Cabe recordar que Paloma Valencia fue la ganadora de la ‘Gran Consulta por Colombia’, obteniendo 2,563,975 votos.

¿Quién es la fórmula presidencial de Iván Cepeda?

El nueve de marzo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció que la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué será su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones y se refirió al liderazgo y la trayectoria de la dirigente indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, senadora de la República Aída Quilcué. Para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado”, afirmó Cepeda.

Dicha decisión generó múltiples opiniones y críticas. No obstante, dos días después, en la sede de la Registraduría Nacional, Cepeda inscribió formalmente su candidatura presidencial.

¿Qué piensa Paloma Valencia de Aida Quilcué?

Valencia se refirió al tema y aseguró que la hace feliz, pues Quilcué es una mujer caucana; sin embargo, mencionó que le molesta que el departamento del Cauca esté tan instrumentalizado.

“Tuvieron vicepresidenta del Cauca y sabe que le dejaron al Cauca puros cheques chimbos, un pacto sin plata”, dijo.

Lea más: “A mí me gusta un vicepresidente como Vargas Lleras”: Paloma Valencia

Por otra parte, la candidata del Centro Democrático afirmó que Quilcué “es una mujer íntegra, inteligente y valiente. Yo la he visto yendo a buscar a los niños reclutados. La he visto en ese territorio dando la batalla con el miedo que genera vivir en el Cauca”.

Finalmente, dijo que juntas lograron hacer la primera reunión de los propietarios invadidos de tierra y los recuperadores de tierras.

Esto fue lo que dijo Paloma Valencia sobre Aida Quilcué:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:47 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche y vea la entrevista completa:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: